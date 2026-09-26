Οι αγώνες μπάσκετ Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (26/9).

Πρόκειται για τους ημιτελικούς του Σούπερ Καπ, με τους «ερυθρόλευκους» και τους «πράσινους» να είναι το φαβορί για την πρόκριση στον τελικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports Start WTA 500 2026 Σιγκαπούρη

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανθρακικός – Νίκη Βόλου Superbet League 2

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΣ Πύργος – Αστέρας Τρίπολης Superleague Γυναικών

14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Qatar Airways Azerbaijan GP, Αγώνας Μηχανοκίνητα

14:30 Magenta Sport 4 Ρίτας Βίλνιους – Μπόκα Τζούνιορς FIBA Intercontinental Cup 2026

16:00 Novasports Prime Σλοβενία – Σκωτία UEFA Nations League

16:00 EΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

16:45 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Stoiximan Super Cup

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γεωργία – Ελλάδα Προκριματικά Euro Κ21

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Βουλιαγμένη Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών

19:00 Novasports Start Iσλανδία – Εσθονία UEFA Nations League

19:00 Novasports 4HD Βουλγαρία – Λουξεμβούργο UEFA Nations League

19:00 Novasports 3HD Άγιος Μαρίνος – Φινλανδία UEFA Nations League

19:00 Novasports 2HD Νήσοι Φερόες – ΚαζακστάνUEFA Nations League

19:00 Magenta Sport 4 Μπιλμπάο – Μανρέσα ACB Liga Endesa

19:30 Magenta Sport 1 Όλνταμ – Σάλφορντ EFL League Two

21:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super Cup

21:45 Novasports 5HD Βόρεια Μακεδονία – Ελβετία UEFA Nations League

21:45 Novasports 4HD Αλβανία – Λευκορωσία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Τσεχία – Κροατία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Σλοβακία – Μολδαβία UEFA Nations League

21:45 ALPHA-Novasports Prime Αγγλία – Ισπανία UEFA Nations League

22:00 Magenta Sport 6 Oktagon 2026 94 (Γερμανία, Φρανκφούρτη)

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ CEV EuroVolley 2026 Τελικός