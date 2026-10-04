Μια ισπανική ταινία που έκανε αίσθηση στις Κάννες, κέρδισε τώρα το σημαντικότερο βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο και ετοιμάζεται να μπει δυναμικά στην κούρσα των Όσκαρ. Ο λόγος για το «La Bola Negra», τη νέα ταινία του Netflix από το σκηνοθετικό δίδυμο Javier Calvo και Javier Ambrossi, γνωστό ως Los Javis.

Η ταινία απέσπασε στις 20 Σεπτεμβρίου το People’s Choice Award του Toronto International Film Festival, ένα βραβείο που ψηφίζεται από τους θεατές του φεστιβάλ. Η διάκριση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία στην πορεία προς τα Όσκαρ, καθώς οι περισσότερες ταινίες που το έχουν κερδίσει τα τελευταία χρόνια έφτασαν στη συνέχεια μέχρι την υποψηφιότητα για Καλύτερη Ταινία.

Το «La Bola Negra» είναι, παράλληλα, η επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας. Είχε προηγουμένως ξεχωρίσει στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου οι δύο σκηνοθέτες μοιράστηκαν το βραβείο Σκηνοθεσίας.

Η ιστορία εκτείνεται σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους -1932, 1937 και 2017- και ακολουθεί τρεις γενιές ανδρών, των οποίων οι ζωές συνδέονται μέσα από την επιθυμία, την αγάπη, τον πόνο και οικογενειακά μυστικά. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Alberto, ο οποίος ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο μυστικό που τον οδηγεί να αναμετρηθεί με το παρελθόν της οικογένειάς του.

Το καστ είναι ένα ακόμη από τα δυνατά χαρτιά της ταινίας. Πρωταγωνιστούν οι Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González και Milo Quifes, ενώ σε ιδιαίτερους ρόλους εμφανίζονται δύο μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου: η Penelope Cruz και η Glenn Close.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η ταινία αντλεί τον τίτλο της από ένα ανολοκλήρωτο έργο του Federico García Lorca και εξετάζει, μέσα από μια σύγχρονη ματιά, τη σχέση με την κληρονομιά και τις ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά.

Το «La Bola Negra» θα κυκλοφορήσει αρχικά στις κινηματογραφικές αίθουσες σε επιλεγμένες αγορές και θα φτάσει στο Netflix στις 2 Δεκεμβρίου.

Με τη βράβευση στο Τορόντο να προσθέτει ακόμη μία σημαντική διάκριση στη φετινή πορεία της, το «La Bola Negra» είναι πλέον μία από τις ισπανικές παραγωγές που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον ενόψει της επόμενης σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων.

*Φωτογραφίες @Netflix