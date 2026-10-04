Δύο από τους πιο γνωστούς φίλους του Χόλιγουντ βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα οικογενειακό μυστικό που μπορεί να αλλάξει όσα πίστευαν ότι γνώριζαν ο ένας για τον άλλον.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι και ο Γούντι Χάρελσον πρωταγωνιστούν στη νέα κωμική σειρά «Brothers» του Apple TV+, υποδυόμενοι μυθοπλαστικές εκδοχές του εαυτού τους.

Η ιστορία ξεκινά όταν ο Γούντι Χάρελσον, μετά τη διάλυση του αρραβώνα της κόρης του, παίρνει την οικογένειά του και μετακομίζει προσωρινά στο ράντσο του Μάθιου ΜακΚόναχι στο Τέξας. Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια απόδραση για να ξεπεραστεί η οικογενειακή κρίση παίρνει απρόσμενη τροπή όταν η μητέρα του ΜακΚόναχι, Ma Mac, αποκαλύπτει κατά λάθος ένα καλά κρυμμένο μυστικό: οι δύο φίλοι μπορεί να έχουν τον ίδιο πατέρα.

Από εκεί και πέρα, ο Γούντι αρχίζει να ψάχνει μανιωδώς στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν τη θεωρία, ενώ ο Μάθιου προσπαθεί να διαχειριστεί όχι μόνο την αναστάτωση στην οικογένειά του, αλλά και μια πιθανή πολιτική καριέρα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας.

Η υπόθεση έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον επειδή οι δύο πρωταγωνιστές είναι πραγματικοί φίλοι εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Edtv» το 1997 και στη συνέχεια συνεργάστηκαν ξανά, μεταξύ άλλων, στη σειρά «True Detective». Η νέα σειρά αξιοποιεί αυτή την πραγματική σχέση και τη μετατρέπει σε βασικό κομμάτι της ιστορίας.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 23 Σεπτεμβρίου με τα δύο πρώτα επεισόδια και συνεχίζεται με ένα νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη, ενώ συνολικά αποτελείται από οκτώ επεισόδια.

Το «Brothers» παίζει έτσι με τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, δημιουργώντας μια κωμωδία γύρω από τη φιλία, την οικογένεια και δύο σταρ που ξαφνικά καλούνται να απαντήσουν σε μια μάλλον απίθανη ερώτηση: κι αν τελικά δεν είναι μόνο φίλοι, αλλά… αδέλφια;