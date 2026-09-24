Ο Alpha θα βρίσκεται και πάλι στο πλευρό της γαλανόλευκης, στη νέα πρόκληση που έχει μπροστά της, την παρθενική της συμμετοχή στο Α΄ Γκρουπ Δυναμικότητας του UEFA Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει, για τον 2ο όμιλο της ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα μεγαθήρια Γερμανία και Ολλανδία, αλλά η εκκίνηση θα γίνει στο Βελιγράδι απέναντι στην πάντα υπολογίσιμη Σερβία.

Απόψε, στις 21:45, ο Alpha θα μεταδώσει, απευθείας από το στάδιο «Ράικο Μίτιτς» τον αγώνα Σερβία – Ελλάδα. Στην περιγραφή θα είναι ο Ισίδωρος Πρίντεζης και δίπλα του στο σχόλιο – ανάλυση θα βρίσκεται ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Νίκος Νταμπίζας. Το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο θα μεταφέρει ο Σπύρος Νάσιος.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, στις 21:00, ο Άγγελος Στυλιάδης θα υποδεχθεί στο πλατό της Pre Game εκπομπής τον πρώην διεθνή τερματοφύλακα, Αντώνη Νικοπολίδη.

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολουθεί η Post Game εκπομπή με όλα τα παραλειπόμενα και τις συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης και η κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα συνάντησαν τον Νίκο Νταμπίζα, ο οποίος μας μίλησε για τα σημαντικά παιχνίδια της Εθνικής που έρχονται στον Alpha.