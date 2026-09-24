Το αποψινό επεισόδιο της σειράς Μπλε Ώρες, που έρχεται στις 21:00 στον ΣΚΑΪ, υπόσχεται ανατροπές που κλονίζουν τις ισορροπίες, καθώς ένα κρυμμένο γράμμα, μια απρόσμενη έκτρωση και μια ομολογία φόνου φέρνουν τους πρωταγωνιστές αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Η κατάσταση εκτραχύνεται όταν ο Διονύσης, μετά από άλλη μια νύχτα χωρίς έλεγχο λόγω του αλκοόλ, οδηγείται σε μια στιγμή αδυναμίας με τη Νίκη. Το επόμενο πρωί, βαρύς από τις τύψεις, αποφασίζει να περάσει το κατώφλι της εκκλησίας και να ομολογήσει στον ιερέα το έγκλημα που έχει διαπράξει. Την ίδια στιγμή, η Εύα παίρνει τη σοβαρή απόφαση να τερματίσει την εγκυμοσύνη της χωρίς να ενημερώσει τον Άγγελο. Όταν αργότερα του αποκαλύπτει την αλήθεια, εκείνος καταρρέει συναισθηματικά, ενώ η στάση της τον κάνει να πιστεύει ότι επιζητά την επιστροφή στον πρώην σύζυγό της.

Αποκαλύψεις, εντάσεις και ο επικείμενος γάμος

Παράλληλα, στην οικογένεια Αντωνιάδη οι προετοιμασίες για την επισημοποίηση της σχέσης του Πέτρου και της Νικολέτας προχωρούν με ταχείς ρυθμούς, ειδικά μετά την παράκληση του πρώτου να επισπευσθεί ο γάμος λόγω της πίεσης που δέχεται από την Κορίνα. Ωστόσο, η ανακοίνωση των κουμπάρων προκαλεί την οργισμένη αντίδραση του Φίλιππου, ενώ η Ολυμπία, μαθαίνοντας τα νέα, συνειδητοποιεί πως η οριστική απώλεια είναι πλέον αναπόφευκτη.

Τι θα συμβεί στο νέο επεισόδιο Μπλε Ώρες: Η κρυφή έκτρωση της Εύας, η ομολογία φόνου από τον Διονύση και οι οριστικές αποφάσεις για τον γάμο.

Στο Πήλιο, ο Δημήτρης δίνει μάχη με τα συναισθήματά του για την Όλγα, την ώρα που ο Σταύρος, στην προσπάθειά του να κόψει το τσιγάρο με τη συμπαράσταση του Γιάννη, ανακαλύπτει τυχαία μέσα σε παλιές κούτες ένα γράμμα της εκλιπούσης συζύγου του, το περιεχόμενο του οποίου τον αφήνει σαστισμένο.

Την ίδια ώρα, η μεταφορά του Φίλιππου και του Πέτρου στο νοσοκομείο κινητοποιεί αμέσως τον Άγγελο και τη Στέλλα. Στη Σκιάθο, η παρουσία της Κορίνας στο ξενοδοχείο δεν περνά απαρατήρητη, με τον Θοδωρή να θεωρεί ότι βρήκε μια εύκολη κατάκτηση, υπολογίζοντας όμως χωρίς τις συνέπειες, την ώρα που η ίδια εμφανίζεται αποφασισμένη να τραβήξει στα άκρα την αντιπαράθεσή της με τον Πέτρο.

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