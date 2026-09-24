Ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία για την πρεμιέρα του Nations League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (24/9).

Η Εθνική ομάδα ανέβηκε στην 1η Κατηγορία του Nations League και αρχίζει τις υποχρεώσεις της αντιμετωπίζοντας τη Σερβία εκτός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 Magenta Sport 4 Μπόκα Τζούνιορς – G League Γιουνάιτεντ FIBA Intercontinental Cup 2026

15:30 Novasports Start Μαρία Σάκκαρη – Νάο Χιμπίνο WTA 500 2026

19:00 Novasports 5HD Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague

19:00 Novasports 3HD Ανδόρα – Μάλτα UEFA Nations League

20:00 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

21:00 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις Κάουνας EuroLeague

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Παρί EuroLeague

21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός EuroLeague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές EuroLeague

21:45 Novasports Premier League Πορτογαλία – Ουαλία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 3 Βιλερμπάν – Μακάμπι Τελ Αβίβ EuroLeague

21:45 Novasports Extra 2 Κόσοβο – Ιρλανδία UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 1 Αυστρία – Ισραήλ UEFA Nations League

21:45 Novasports News Λιχτενστάιν – Λιθουανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 3HD Ολλανδία – Γερμανία UEFA Nations League

21:45 Novasports 2HD Νορβηγία – Δανία UEFA Nations League

21:45 ALPHA-Novasports Start Σερβία – Ελλάδα UEFA Nations League

21:45 Novasports Extra 4 Νορβηγία – Δανία UEFA Nations League