Η Σαρλίζ Θερόν βρίσκεται για ακόμη μία φορά σε έναν ρόλο που απαιτεί δράση, αντοχή και… επιβίωση.

Στο «Apex», το νέο θρίλερ δράσης του Netflix, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια γυναίκα που ταξιδεύει μόνη στην άγρια φύση της Αυστραλίας, χωρίς να γνωρίζει ότι σύντομα θα γίνει το θήραμα ενός αδίστακτου κυνηγού.

Η Σάσα είναι μια έμπειρη ορειβάτισσα που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια του συντρόφου της. Αναζητώντας διέξοδο στη φύση και την περιπέτεια, αποφασίζει να εξερευνήσει μόνη της την αυστραλιανή άγρια φύση.

Εκεί όμως συναντά τον Μπεν, τον χαρακτήρα που υποδύεται ο Τέιρον Έγκερτον, ο οποίος αρχικά μοιάζει απλώς με έναν ντόπιο που γνωρίζει καλά την περιοχή.

Από την περιπέτεια στον αγώνα επιβίωσης

Σύντομα, όμως, η εικόνα αλλάζει. Ο Μπεν αποκαλύπτεται ως ένας επικίνδυνος serial killer που αντιμετωπίζει τη δολοφονία σαν κυνήγι. Η Σάσα γίνεται ο επόμενος στόχος του και βρίσκεται παγιδευμένη σε ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κάθε λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο. Ο Μπεν της δίνει μάλιστα ένα μικρό προβάδισμα και ξεκινά να την κυνηγά, μετατρέποντας την προσπάθειά της να επιβιώσει σε έναν αγώνα δρόμου.

Το «Apex» σκηνοθετεί ο Μπάλτασαρ Κόρμακουρ, γνωστός από τις ταινίες «Everest» και «Adrift», ενώ στο καστ βρίσκεται και ο Έρικ Μπάνα, στον ρόλο του Τόμι, συνεργάτη της Σάσα στην ορειβασία. Η ταινία γυρίστηκε στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, με το φυσικό τοπίο να αποτελεί ουσιαστικά έναν ακόμη πρωταγωνιστή της ιστορίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η Σαρλίζ Θερόν και ο Τέιρον Έγκερτον ανέλαβαν πολλές από τις απαιτητικές σκηνές δράσης της ταινίας, ενώ η η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνεργάστηκε με επαγγελματία αναρριχήτρια για να προετοιμαστεί για τον ρόλο.