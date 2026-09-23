Σε οριακές ισορροπίες κρίθηκε η πρωτιά στην τηλεθέαση για την πρωινή ζώνη την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, με τρία ψυχαγωγικά μαγκαζίνο να ολοκληρώνουν τη μετάδοσή τους με ελάχιστες διακυμάνσεις μεταξύ τους.

Στη μάχη του δυναμικού κοινού, Το Πρωινό κατέγραψε μέσο όρο 12,7%, αφήνοντας σε απόσταση αναπνοής το «Χαμογέλα και Πάλι» που σημείωσε 12,4%, ενώ η Super Κατερίνα ακολούθησε με 12,1%. Στην ίδια κατηγορία, ο Πρώτος καφές με τη Ζήνα συγκέντρωσε 10,9% και το Live You κατέγραψε 10,8%. Χαμηλότερα διαμορφώθηκαν τα ποσοστά για τους Αταίριαστους και το 10 Παντού που κατέγραψαν από 7,9%, ενώ το Πρωίαν σε είδον έκλεισε στο 3,2%.

Η εικόνα στο γενικό σύνολο

Διαφορετικά διαμορφώθηκαν οι προτιμήσεις των θεατών στο γενικό σύνολο, όπου οι ενημερωτικές εκπομπές διατήρησαν τα υψηλότερα ποσοστά της ζώνης.

Το Live You βρέθηκε στην πρώτη θέση με μέσο όρο 19,4%, ενώ οι Αταίριαστοι ακολούθησαν με 18,6%. Στη συνέχεια, Το Πρωινό συγκέντρωσε 15,4%, το 10 Παντού κατέγραψε 11,7% και η Super Κατερίνα σημείωσε 11,5%. Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» κατέγραψε 9,3%, ο Πρώτος καφές με τη Ζήνα 7,3% και το Πρωίαν σε είδον έκλεισε με 2,9%.

Αναλυτικά τα ποσοστά της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου

Δυναμικό κοινό

Το Πρωινό: 12,7%

Χαμογέλα και Πάλι!: 12,4%

Super Κατερίνα: 12,1%

Πρώτος καφές με τη Ζήνα: 10,9%

Live You: 10,8%

Αταίριαστοι: 7,9%

10 Παντού: 7,9%

Πρωίαν σε είδον: 3,2%

Γενικό σύνολο