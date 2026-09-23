Το «Ριφιφί», η σειρά που από το πρώτο κιόλας επεισόδιο κέρδισε το κοινό και κατέγραψε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, συνεχίζεται απόψε στις 22:00, με την ιστορία να περνά στο επόμενο βήμα.

Η ξαφνική εμφάνιση του Θέμη του σερβιτόρου του ζαχαροπλαστείου και η επιμονή του να γίνει μέλος της ομάδας αναγκάζει την Όλγα, τον Μανώλη και τους υπόλοιπους να το δεχτούν. Η ομάδα ενισχύεται και με δύο ακόμα νέα μέλη. Τον Αντώνη και τον Αργύρη. Μαθαίνουμε τις ιστορίες του καθενός. Η Όλγα και ο Μανώλης εξηγούν αναλυτικά το σχέδιο για την ληστεία της τράπεζας. Έκπληκτοι οι άλλοι ακούν ότι πρέπει να μπουν από φρεάτιο και να σκάψουν υπόγειο λαγούμι αρκετών μέτρων για να φτάσουν στον χώρο των θυρίδων. Πράγμα ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Ποιος απ’ όλους θα λακίσει;

Η ιστορία των επτά ανθρώπων που έχασαν, αλλά αρνήθηκαν να παραιτηθούν, ανοίγει το πλέον καθοριστικό της κεφάλαιο. Επτά διαφορετικές ζωές συναντιούνται γύρω από ένα παράτολμο σχέδιο, σε μια σειρά εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, σε Α΄προβολή από τον Alpha.

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