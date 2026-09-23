Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Το αγαπημένο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτρια.

Η Ζωή Ρηγοπούλου, έρχεται από τους «Σούπερ Ήρωες» και αποδεικνύεται η σούπερ βοήθεια, που κάθε διαγωνιζόμενος θα ήθελε δίπλα του στη «διπλή καρέκλα». Με τη θετική της διάθεση διώχνει το άγχος, εμψυχώνει τον συμπαίκτη της στα δύσκολα και τον βοηθά να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Κάθε special επεισόδιο γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

Δείτε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο:

Δείτε το trailer: