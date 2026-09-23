Το 5ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA «Δύο μαύρα πουκάμισα», έρχεται απόψε στις 22:00.

Ο Μανούσος ξανασυναντά τη Μαρκέλλα και το ενδιαφέρον του φουντώνει. Ο Σήφης νιώθει ότι μπορεί να τη χάσει, χωρίς να προλάβει να την πλησιάσει πραγματικά. Η Ελπίδα γνωρίζει τη Σοφία, η οποία δείχνει ξεκάθαρα πως δεν την αποδέχεται.

Επεισόδιο 5 – Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου:

Τα μυστικά αρχίζουν να τους πιέζουν όλους ασφυκτικά. Ο Μανούσος συναντά ξανά τη Μαρκέλλα και το ενδιαφέρον του για εκείνη μεγαλώνει, ενώ ο Σήφης καταλαβαίνει πως μπορεί να τη χάσει, πριν προλάβει να την πλησιάσει πραγματικά. Παράλληλα, η Μαρκέλλα περιμένει τον Μιχάλη να τηρήσει τις υποσχέσεις του, χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνος κρύβει μια επικίνδυνη διπλή ζωή κι ενώ η ίδια αρνείται να παραδεχτεί, ότι ενδιαφέρεται για τον Μανούσο. Η Ελπίδα γνωρίζει τη μητέρα του Νικήτα, όμως η Σοφία δείχνει ξεκάθαρα πως δεν την αποδέχεται και δημιουργεί ανοιχτή σύγκρουση με τον γιο της. Την ίδια ώρα, μια ξαφνική άφιξη στην πόρτα της Μαρκέλλας ανατρέπει όλα τα δεδομένα.

Δείτε το trailer του αποψινού επεισοδίου: