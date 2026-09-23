Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες και σχολίασαν την πρεμιέρα της Ζήνας Κουτσελίνη, η οποία επέστρεψε φέτος στην πρωινή ζώνη του STAR, παίρνοντας τη θέση που είχαν εκείνοι τις προηγούμενες σεζόν.

Οι δυο τους αναφέρθηκαν στο νέο πλατό της εκπομπής, το οποίο χαρακτήρισαν εντυπωσιακό, τονίζοντας πως το STAR έκανε μια μεγάλη επένδυση.

«Είδα Ζήνα, όπως όλες τις εκπομπές στην αρχή. Τρελάθηκα με το πλατό. Πάρα πολύ ωραίο πλατό. Επένδυσε το κανάλι και πάρα πολύ καλά έκανε. Νομίζω, παιδιά, είναι το πιο ωραίο πλατό που υπάρχει. Συγγνώμη τώρα για τους υπόλοιπους. Η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα ότι μου λείπει, ότι ζηλεύω ή κάπως να σφιχτεί η καρδιά μου. Έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Έχω πολύ ωραία συναισθήματα. Οφείλεται μάλλον στο ότι έχω πάει τώρα στο project του τραγουδιού. Δεν έστειλα ευχές στη Ζήνα, αλλά έστειλα στη Λίλη Πυράκη», ανέφερε η Ελένη Χατζίδου.

«Όλες τις εκπομπές είδα. Τις περισσότερες είδα. Να μην πω τώρα αυτά που δεν μου άρεσαν. Τώρα δεν είναι και ευγενικό. Θα πω αυτά που μου άρεσαν. Μου άρεσε πάρα πολύ το πλατό», σχολίασε με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου.