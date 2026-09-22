Η Σταυρούλα αποφάσισε να κυνηγήσει μια θέση στο GNTM, περνώντας από τις auditions που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο επεισόδιο της Τρίτης 22/09. Η εμφάνισή της ενώπιον των κριτών δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στο καθαρά διαγωνιστικό μέρος, καθώς μια παρατήρηση για την εξωτερική της εμφάνιση οδήγησε σε μια έντονα συναισθηματική εξομολόγηση.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε τη σωματοδομή και τις αναλογίες της υποψήφιας. Η Σταυρούλα εξήγησε τότε ότι στο παρελθόν είχε βιώσει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο ενώ βρισκόταν μακριά από την οικογένεια και τους ανθρώπους που αγαπά, με τη συγκίνησή της να γίνεται εμφανής.

«Είσαι ένα πολύ χαρισματικό κορίτσι πραγματικά. Το σώμα σου δυστυχώς δεν έχει ένα εύκολο size, χωρίς αυτό να το απορρίπτουμε, γιατί είναι ένα εκπληκτικά πολύ ωραίο σώμα. Ούτε θέλω να μπω στις διαδικασίες “θα αδυνατίσεις, θα παχύνεις” κλπ. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό σε ένα όμορφο κορίτσι», της είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Με αφορμή τα λόγια του κριτή, η νεαρή διαγωνιζόμενη γύρισε στο προηγούμενο καλοκαίρι και στην περίοδο που είχε περάσει στην Τουρκία, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε.

«Είχα αδυνατίσει το καλοκαίρι όταν είχα πάει στην Τουρκία. Είχα γυρίσει έτσι. Δεν ήμουν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, μακριά από τους δικούς μου, μακριά από το αγόρι μου. Ήταν πολύ δύσκολα. Δεν είναι ότι άφησα το σώμα μου, απλά χαλάρωσα και λέω “Σταυρούλα, κοίτα να γίνεις πρώτα καλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου και μετά θα το ξαναφτιάξεις το σώμα σου”», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

Η αντίδρασή της προκάλεσε την παρέμβαση της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία προσπάθησε να της δώσει κουράγιο και να την ενθαρρύνει να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τη στιγμή.

«Μην κλαις, μην κλαις. Δεν υπάρχει λόγος να κλαις. Για κανέναν λόγο δεν θα κλαις για κανέναν. Είσαι αυτή που είσαι και θα καταφέρεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Δεν θα κλαις ούτε θα δικαιολογείσαι. Power, δυνατή σε θέλω», της είπε.

Λίγο αργότερα, η Σταυρούλα παραδέχθηκε ότι ούτε η ίδια περίμενε να αντιδράσει τόσο έντονα, εξηγώντας πως συνηθίζει να εκφράζει αυθόρμητα όσα αισθάνεται.

«Δεν ξέρω γιατί κλαίω τόσο τώρα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Γενικά είμαι αυθόρμητη. Άμα μου ’ρθει να νευριάσω, θα νευριάσω. Άμα μου ’ρθει να κλάψω, θα κλάψω. Και πάλι χαίρομαι», απάντησε η Σταυρούλα.