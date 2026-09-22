Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με τη Φρουβίρτοβα για το τουρνουά της Σιγκαπούρης ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (22/9).

Η Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε στο διπλό και τώρα αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο μονό, έχοντας απέναντί της τη Φρουβίρτοβα που είναι στο Νο177 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 Magenta Sport 4 Ρόγιαλ Φάιτερς – Μπόκα Τζούνιορς FIBA Intercontinental Cup 2026

15:30 Novasports 6HD Σάκκαρη – Φρουβίρτοβα Τουρνουά Σιγκαπούρης

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κορυδαλλός – Ερμής Ζωγράφου Ποδόσφαιρο σάλας