Απόψε στις 22:00 στον Alpha συνεχίζεται η σειρά-φαινόμενο «Ριφιφί», με την ιστορία να ξετυλίγει ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο και την ένταση να κορυφώνεται.

Τι θα δούμε στο 2ο επεισόδιο:

Η Όλγα στο ζαχαροπλαστείο κλείνει κοινό ραντεβού με τους τρεις άντρες που τους έχει συστηθεί με άλλο όνομα και ως άλλη περσόνα και κάτω από τα έκπληκτα βλέμματά τους, τους εξηγεί τον λόγο που τους προσέγγισε. Τους ζητάει να την βοηθήσουν να ληστέψει την τράπεζα Ανάπτυξης που βρίσκεται απέναντι από το ζαχαροπλαστείο. Φεύγει αφήνοντάς τους να αποφασίσουν. Έπειτα ζητάει την βοήθεια και την σύμπραξη του Μανώλη, του πρώην συνεταίρου του άντρα της σε μάντρα με υλικά οικοδομών και κείνος μετά τις πρώτες αρνητικές αντιδράσεις, δέχεται, απελπισμένος από τα προσωπικά του ζόρια αλλά και δεσμευμένος από μία υπόσχεση που της είχε δώσει στο παρελθόν.

Δείτε τα sneak previews: