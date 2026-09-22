Το 4ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα», απόψε, στις 22:00.

Η Μαρκέλλα δέχεται να βγει για καφέ με τον Σήφη, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα συναντηθεί με τον Μανούσο. Η Ελπίδα πηγαίνει στο σπίτι του Νικήτα, όπου η υποδοχή της Σοφίας παγώνει τα πάντα.

Επεισόδιο 4 – Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου:

Μυστικά, φόβοι κι απωθημένα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο Μανούσος μένει αμετάπειστος στην απόφασή του να φύγει για την Ιταλία. Την ίδια ώρα, η Μαρκέλλα δέχεται να βγει για καφέ με τον Σήφη, χωρίς να φαντάζεται πως αυτή η συνάντηση θα την φέρει ξανά αντιμέτωπη με τον άντρα που δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό της. Παράλληλα, η Ελπίδα περνά για πρώτη φορά το κατώφλι του σπιτιού του Νικήτα, όμως τα πάντα παγώνουν από την υποδοχή της Σοφίας. Κι ενώ οι ισορροπίες τρίζουν, η Μαρουσώ ανακαλύπτει κάτι, που απειλεί να τα ανατρέψει όλα.