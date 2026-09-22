Το Netflix αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth». Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στον ρόλο του Cliff Booth, του εμβληματικού κασκαντέρ ο οποίος του χάρισε το πρώτο του Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου στο «Once Upon a Time in Hollywood» του Κουέντιν Ταραντίνο.

Η πλοκή εστιάζει αποκλειστικά στον χαρακτήρα του Booth και διαδραματίζεται οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, σε μια αισθητά πιο σκληρή και σκοτεινή εποχή.

Στο πλευρό του σταρ πρωταγωνιστούν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Γιάχια Αμπντούλ – Ματίν ΙΙ, Σκοτ Κάαν, Κάρλα Γκουτζίνο, Χολτ ΜακΚαλέινι, Τζέι Μπι Ταντίνα και Πίτερ Γουέλερ.

Το σενάριο υπογράφει ο Ταραντίνο, ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή μαζί με τον Μπραντ Πιτ και τους Σιν Τσάφιν, Ντέιβιντ Χέιμαν και Σάνον ΜακΊντος. Την διεύθυνση φωτογραφίας ανέλαβε ο βραβευμένος με Όσκαρ Έρικ Μέσερσμιτ με τα γυρίσματα να έγιναν σε τοποθεσίες του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το Variety.

To φιλμ αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου πριν γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα από τις 23 Δεκεμβρίου.