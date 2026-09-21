Με ένα απρόοπτο που προκάλεσε άφθονο γέλιο ξεκίνησε ο νέος κύκλος του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1, με τον Τάσο Νούσια να βρίσκεται στο πλευρό των διαγωνιζομένων στην πρεμιέρα της Δευτέρας (21/9).

Η παρουσία του γνωστού ηθοποιού στο τηλεπαιχνίδι του Γρηγόρη Αρναούτογλου συνοδεύτηκε από μια αποχώρηση σε χρόνο… ρεκόρ. Η πρώτη παίκτρια που κλήθηκε να αγωνιστεί μαζί του έφτασε μόλις μέχρι τη δεύτερη ερώτηση, καθώς εμπιστεύτηκε την απάντηση που της υπέδειξε ο Νούσιας.

Η ερώτηση ήταν: «Ποια χώρα δεν συνδιοργάνωσε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου του 2026;». Ο ηθοποιός θεώρησε ότι η απάντηση ήταν ο Καναδάς, όμως η σωστή επιλογή ήταν η Αργεντινή, με αποτέλεσμα η διαγωνιζόμενη να αποχαιρετήσει πρόωρα το παιχνίδι.

«3 – 0 από τα αποδυτήρια, Γρηγόρη»

Ο Τάσος Νούσιας αντιμετώπισε με αυτοσαρκασμό την αστοχία του και, αμέσως μετά την αποχώρηση της παίκτριας, σχολίασε γελώντας: «3 – 0 από τα αποδυτήρια, Γρηγόρη».

Ο διάλογος που ακολούθησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν χαρακτηριστικός.

Τάσος Νούσιας: «Πες μου κάτι, σε παρακαλώ, έτσι… Ήταν το πιο γρήγορο “κάψιμο” που έχει γίνει;»

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Στην παγκόσμια ιστορία του παιχνιδιού!»

Ο παρουσιαστής συνέχισε το πείραγμα προς τον ηθοποιό, λέγοντάς του: «Δηλαδή, Τάσο, για να σου δώσω να καταλάβεις. Στις άλλες χώρες του πλανήτη θα βάζουν τον Μπεν Άφλεκ στο ένα εκατομμύριο και εσένα απέναντι».

Το πείραγμα του επόμενου παίκτη

Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε από τον δεύτερο διαγωνιζόμενο που κλήθηκε να παίξει έχοντας στο πλευρό του τον Τάσο Νούσια. Βλέποντας τι είχε προηγηθεί, θέλησε και εκείνος να πειράξει τον ηθοποιό, ρωτώντας: «Άμα τρενάρω το επεισόδιο μέχρι να τελειώσει, για να αλλάξω μετά τον καλεσμένο, γίνεται;».

Ο Νούσιας, πάντως, συνέχισε να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ και έκλεισε το περιστατικό με μία ακόμη αυτοσαρκαστική ατάκα προς τον παρουσιαστή: «Θυμάσαι, Γρηγόρη, που σου ‘πα ότι είναι η πρώτη μου φορά σε τηλεπαιχνίδι; Ε, και η τελευταία».