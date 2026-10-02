Μερικές φορές, ο άνθρωπος που μοιάζει να έρχεται για να βοηθήσει είναι εκείνος που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο «Not a Stranger», τη νέα τουρκική σειρά στο Netflix που έκανε πρεμιέρα στις 17 Σεπτεμβρίου και κινείται ανάμεσα στο ψυχολογικό θρίλερ, το μυστήριο και το οικογενειακό δράμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Φούντα, μια ζωγράφος και νέα μητέρα που έχει αφήσει προσωρινά στην άκρη την καριέρα της για να αφοσιωθεί στο παιδί της. Όταν αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά της, αναζητά κάποιον που θα μπορεί να εμπιστευτεί για τη φροντίδα του μωρού της.

Η λύση φαίνεται να έρχεται με τη Ναζλί, μια γυναίκα που μοιάζει ιδανική για τη θέση της νταντάς. Όμως η νέα παρουσία στο σπίτι δεν είναι τόσο αθώα όσο αρχικά φαίνεται. Σταδιακά, μυστικά από το παρελθόν αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και η σχέση ανάμεσα στη Φούντα, τη Ναζλί και τον σύζυγό της, Ιλκέρ, αποκτά όλο και πιο περίπλοκες διαστάσεις.

Η σειρά χρησιμοποιεί σταδιακά τις αποκαλύψεις και τα flashbacks για να δημιουργήσει ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης, όπου τίποτα δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται. Η Ναζλί, μάλιστα, συνδέεται με τον Ιλκέρ με έναν τρόπο που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τα κίνητρα των χαρακτήρων.

Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και πρωταγωνιστούν οι Elçin Sangu, Melis Sezen και Ozan Dolunay. Η σειρά δημιουργήθηκε από την Tuğba Doğan και ανήκει στην κατηγορία των τουρκικών δραματικών σειρών με έντονα στοιχεία αγωνίας και ψυχολογικού μυστηρίου.

Με μια ιστορία που βασίζεται στα μυστικά, τη χειραγώγηση και την αμφιβολία για το ποιον μπορείς πραγματικά να εμπιστευτείς, το «Not a Stranger» είναι μία από τις νέες σειρές του Netflix που αξίζει να μπει στη λίστα όσων αναζητούν ένα πιο σκοτεινό οικογενειακό θρίλερ.