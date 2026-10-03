Στην Κορέα της δυναστείας Joseon, οι κοινωνικοί κανόνες είναι αυστηροί, οι επιθυμίες κρύβονται πίσω από κλειστές πόρτες και ένα παιχνίδι αποπλάνησης μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Σε αυτό το σκηνικό εκτυλίσσεται το «The Scandal», η νέα κορεάτικη σειρά του Netflix, που έκανε πρεμιέρα στις 18 Σεπτεμβρίου και φέρνει στην οθόνη μια ιστορία γεμάτη πάθος, μυστικά, ανταγωνισμούς και απαγορευμένες επιθυμίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Lady Cho, μια ευφυής και δυναμική γυναίκα που ασφυκτιά μέσα στους αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες της εποχής. Δίπλα της βρίσκεται ο Cho Won, ένας διαβόητος γυναικοκατακτητής και αριστοκράτης, με τον οποίο τη συνδέει μια σχέση γεμάτη εντάσεις και μυστικά.

Η ιστορία ξεκινά όταν η Lady Cho προτείνει στον Cho Won ένα τολμηρό στοίχημα: να αποπλανήσει μια γυναίκα που πρόκειται να γίνει παλλακίδα στο σπίτι της. Εκείνος, όμως, ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ρίσκο, βάζοντας στο στόχαστρο τη Hui-yeon, μια νεαρή χήρα που δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποκύψει εύκολα στη γοητεία του.

Αυτό που αρχικά μοιάζει με ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους σύντομα αρχίζει να ξεφεύγει από τον έλεγχο. Τα συναισθήματα περιπλέκονται, οι πραγματικές προθέσεις των χαρακτήρων αποκαλύπτονται σταδιακά και το στοίχημα αποκτά συνέπειες που κανείς δεν είχε προβλέψει.

Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια και πρωταγωνιστούν οι Son Ye-jin, Ji Chang-wook και NANA. Σκηνοθέτης είναι ο Jung Ji-woo, ενώ η σειρά αποτελεί νέα εκδοχή της ιστορίας «Dangerous Liaisons» του Pierre Choderlos de Laclos, η οποία είχε μεταφερθεί και στον κορεάτικο κινηματογράφο το 2003 ως «Untold Scandal».

Το «The Scandal» συνδυάζει την αισθητική ενός κορεάτικου δράματος εποχής με ένα σύγχρονο βλέμμα πάνω στην επιθυμία, την εξουσία και τη χειραγώγηση. Με ένα πρωταγωνιστικό καστ που περιλαμβάνει δύο ιδιαίτερα γνωστά ονόματα της κορεάτικης οθόνης, η σειρά έχει όλα τα στοιχεία ενός τίτλου που μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των φίλων των K-dramas.

*Εξωτερική φωτογραφία @Netflix