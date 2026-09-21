Πρεμιέρα έκανε σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή με το «Happy Day», επιστρέφοντας στο πλατό του Alpha για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στην έναρξη της εκπομπής, η παρουσιάστρια και οι συνεργάτες της εμφανίστηκαν διαφορετικοί, με ρυτίδες και άσπρα μαλλιά, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Λίγο αργότερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή καλημέρισε τους τηλεθεατές, σηματοδοτώντας την έναρξη της 14ης σεζόν του «Happy Day».

«Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά μας ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Έτσι θα ερχόμαστε με τα πι, θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ χαρούμενοι, να σας κρατάμε συντροφιά. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε γρήγορα, αλλά πιστέψτε μας το απολαμβάνουμε, όπως τις πρώτες μέρες, όπως την πρώτη φορά. Και υπάρχει και αυτό το καρδιοχτύπι, όπως εκείνη τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε το 2014 είναι 2026 και αλήθεια σας το λέω, όταν χτύπησε το πρωινό ξυπνητήρι λέω, ξεκινάει ακόμα μια σεζόν το Happy Day. Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να μας θέλετε και εσείς σαν πρωινή σας παρέα και να φτάσουμε στην κατάσταση που είδατε πριν. Θα είμαστε βέβαια λίγο πιο φρέσκοι ελπίζω, γιατί θα έχει εξελιχθεί και η επιστήμη, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα όμως θα έχουμε αυτή την ωραία διάθεση. Θέλω να σας πω ότι φέτος επειδή έχουμε γυρίσει αρκετά νωρίς πριν από αρκετές εβδομάδες, μας φάνηκε πάρα πολύς ο χρόνος μέχρι να επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει θέματα. Νιώθαμε τόσο χαρούμενοι για αυτή την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δεν θα πω πολλά. Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό. Το γούρι μου όπως λέω», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της εκπομπής.

Το πλατό του «Happy Day» γέμισε με εντυπωσιακές ανθοδέσμες για την πρεμιέρα της νέας σεζόν.