Ο αγώνας του ΟΦΗ με τη Χόφενχαϊμ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (17/9).

Οι Κρητικοί επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από πολλά χρόνια και χωρίς άγχος αλλά με πολύ πάθος θέλουν να μπουν με το δεξί στη League Phase του Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:30 ΣΚΑΪ Hybrid Καλαμάτα – Λάρισα Κύπελλο Ελλάδας

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβακία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών

17:45 ΣΚΑΪ ΑΕΚ – Πανσερραϊκός Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 6 Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 2 ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ UEFA Europa League

20:00 Magenta Sport 4 League Μπέτις – Χετάφε LaLiga

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

22:00 Magenta Sport 5 Μπεσίκτας – Μαρσέιγ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 4 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 9 Λίλεστρομ – Τορένσε UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 8 Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 7 Σέλτικ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 6 Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 3 Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν UEFA Europa League

22:30 Magenta Sport 3 League Μάλαγα – Βιγιαρεάλ LaLiga

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα