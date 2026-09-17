Απόψε, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες», μια νέα καταιγίδα ξεσπά. Οι απειλές και οι επιθέσεις συνεχίζονται, νέοι ύποπτοι μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών της αστυνομίας, άλλο ένα σκοτεινό σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή και καινούργια επικίνδυνα ερωτηματικά δημιουργούνται.

Η Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ) πάει στο σπίτι της Νικολέτας (Ελένη Βαΐτσου) σαν κυνηγημένη, με ένα περιπολικό να είναι στημένο απ’ έξω, καθώς η σκιά του κινδύνου δεν φεύγει στιγμή από πάνω της. Με σκληρό ύφος, ο αστυνόμος (Πασχάλης Τσαρούχας) ξεκαθαρίζει στον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου), πως αν επιτεθεί ξανά στην Εύα, θα το μετανιώσει πολύ άσχημα. Παρόλα αυτά, οι απειλές του Διονύση γίνονται ακόμα πιο σκοτεινές κι αυτή τη φορά στοχοποιεί και τη θεία Ελένη (Βάνα Μπάρμπα).

Στο μεταξύ, ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) πάει με ένα μονόπετρο στο σπίτι της Νικολέτας και κάπως έτσι ξεκινάει ένα ακόμα διεστραμμένο του παιχνίδι.

Ο αστυνόμος σφίγγει τον κλοιό, στριμώχνει τη Νικολέτα και απαιτεί την αλήθεια. Πού ήταν πραγματικά η Εύα κι ο Άγγελος (Βαγγέλης Κακουριώτης) τη νύχτα της δολοφονίας; Οι απαντήσεις που παίρνει, ανοίγουν νέα, πιο επικίνδυνα ερωτήματα.

Και τότε… στην Τσαγκαράδα επιστρέφει ένας από μηχανής Θεός που κρατά στα χέρια του τη λύση για το πρόβλημα της Βάσιας (Κατερίνα Στικούδη).

Πριν ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης) συνέλθει από την περιπέτεια της υγείας του, η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) του αποκαλύπτει πως είναι έγκυος, αφήνοντάς τον να πιστεύει πως το παιδί είναι δικό του.

Ο Διονύσης περνά στην αντεπίθεση και με εκδικητική μανία και τις «πλάτες» του Φίλιππου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης), απολύει την Εύα από το εργοστάσιο.

Ένα ανώνυμο σημείωμα φτάνει στα χέρια της Όλγας (Κωνσταντίνα Τάκαλου) κι έτσι μαθαίνει για τον κρυφό δεσμό ανάμεσα στην Εύα και τον Άγγελο. Και τότε… η καταιγίδα ξεσπά. Η αστυνομία συλλαμβάνει την Εύα και τον Άγγελο ως βασικούς υπόπτους για τη δολοφονία της Λίζας (Αναστασία Δρακά).

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

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