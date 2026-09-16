Μια γυναίκα που επιστρέφει για να πάρει εκδίκηση. Ένας άντρας που, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια στη φυλακή, αναζητά μια νέα αρχή, κουβαλώντας ένα μυστικό ικανό να τα ανατρέψει όλα. Δύο οικογένειες δεμένες για πάντα με αίμα, σιωπή και αδικία. Και ανάμεσά τους, ένας έρωτας που γεννιέται εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη σειρά εποχής του ΑΝΤ1, κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και μας μεταφέρει σε έναν κόσμο σημαδεμένο από παλιά πάθη και μυστικά που περνούν από γενιά σε γενιά. Εκεί, η αγάπη και η εκδίκηση συγκρούονται, δοκιμάζοντας δεσμούς, συνειδήσεις και αντοχές.

Μια δυνατή ιστορία για όσα μπορούν να ενώσουν δύο ανθρώπους και όσα είναι ικανά να χωρίσουν δύο οικογένειες για πάντα.

Ορεινή Αρκαδία, 1959. Στην Πλατανιά, έναν τόπο σκληρό, περήφανο και γεμάτο παλιά μυστικά, ο Μάρκος Αρβανίτης επιστρέφει ύστερα από δεκαπέντε χρόνια φυλακής, φέρνοντας μαζί του τη Λευκή, τη γυναίκα που αγάπησε μέσα από γράμματα που ανταλλάσσανε, χωρίς να ξέρει πως εκείνη έχει ορκιστεί να τον εκδικηθεί για τον θάνατο του αδελφού της. Ανάμεσα σε δύο οικογένειες που τις χωρίζει αίμα, σιωπή και αδικία, ένας έρωτας γεννιέται εκεί όπου όλα μοιάζουν καταδικασμένα και η αγάπη γίνεται πεδίο μάχης. Κι όσο το παρελθόν επιστρέφει, κανείς δεν μένει αθώος, κανείς δεν μένει αλώβητος… και κάθε καρδιά αποκαλύπτει το δικό της κρίνο και το δικό της αγκάθι.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Σενάριο: Γιάννα Κανελλοπούλου

Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά, Τάσο Ιορδανίδη

Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη ο Στέλιος Μάινας

Πρωταγωνιστούν: Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρις Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώτος, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λυδία Σγουράκη, Γιάννης Καμπίτσης, Σίλια Μπαξεβάνη.

Εκτέλεση Παραγωγής: PRIMAVISIONE

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