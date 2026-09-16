Η κωμική σειρά του MEGA, «Κάμπινγκ», κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Γνωρίστε τους ήρωες του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» πριν αυτό ανοίξει επίσημα τις πύλες του στο τηλεοπτικό κοινό.

Η νέα πρόταση μυθοπλασίας σε διασκευή σεναρίου Έλενας Σολωμού και Κωστή Παπαδόπουλου και σκηνοθεσία Σέργιου Κωνσταντινίδη είναι ένας ξεκαρδιστικός ύμνος στη φιλία, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη κάθε ανθρώπου να ανήκει κάπου. Η πραγματική δύναμη της σειράς βρίσκεται στους πολλούς, διαφορετικούς και πολυδιάστατους χαρακτήρες της, καθένας από τους οποίους κουβαλά τη δική του ξεχωριστή ιστορία και τα δικά του καλά κρυμμένα μυστικά.

Ανακαλύπτουμε περισσότερα για έναν προς έναν τους ενοίκους του κάμπινγκ, αλλά και για εκείνους που καταφτάνουν εκεί αμέσως μετά την εγκατάσταση του Ιορδάνη και της οικογένειάς του στον ασυνήθιστο αυτό προορισμό.

Στέλλα Δενδρινού (Μπέσσυ Μάλφα)

Αιθεροβάμων, αυθόρμητη και εκρηκτική, η Στέλλα είναι μια γυναίκα που ζει στον δικό της ξεχωριστό κόσμο, με απόλυτο σημείο αναφοράς την Άννα Βίσση. Έχοντας κρυφό απωθημένο να γίνει τραγουδίστρια, βλέπει τη ζωή της σαν soundtrack με σύνθημα «ό,τι έχω ζήσει το ‘χει πει η Βίσση». Συνταξιοδοτήθηκε από την τράπεζα για να ακολουθήσει το όνειρο που είχε με τον σύζυγό της να φτιάξουν μια ταβέρνα στο κάμπινγκ, την οποία ονόμασαν «Το όνειρο», γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο. Παρά τους καθημερινούς τσακωμούς και την τάση της να σπάει πράγματα για να εκτονωθεί, λατρεύει τον άντρα της και, μέσα από την αφοπλιστική της αφέλεια, καταφέρνει συχνά να δίνει τις πιο αναπάντεχες λύσεις στα αδιέξοδά του.

Τάσος Αθάνατος (Γιάννης Νταλιάνης)

Πρώην τραπεζικός υπάλληλος που πήρε την απόφαση της εθελούσιας εξόδου, ο Τάσος επένδυσε όλες τις οικονομίες του στην ταβέρνα του κάμπινγκ, για να βρεθεί πολύ σύντομα βουτηγμένος στα χρέη. Ευθύς, ανυπόμονος και οξύθυμος, πνίγεται συχνά σε μια κουταλιά νερό, βγάζοντας το καθημερινό του άγχος με φωνές και εντάσεις. Πίσω όμως από την απότομη συμπεριφορά του, κρύβεται ένας βαθιά αφοσιωμένος σύζυγος που υπεραγαπά τη Στέλλα. Στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να κρατήσει την επιχείρηση όρθια και να γλιτώσει από τον οικονομικό στραγγαλισμό, θα βρεθεί εκτεθειμένος σε καταστάσεις και υποσχέσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα μέτρα του.

Νίτσα Πατέρα (Νάντια Κοντογεώργη)

Αυταρχική, απότομη και κυνική, η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ του κάμπινγκ θέλει να επιβάλλεται και να γνωρίζει τα πάντα. Η σκληρή της συμπεριφορά και η παθολογική ζήλια για τον σύζυγό της κρύβουν μια βαθιά, ανοιχτή πληγή που τη γεμίζει ανασφάλειες και ξεσπάσματα απέναντι σε όσους αγαπά. Παρά τον δύσκολο χαρακτήρα της, δεν είναι κακόβουλη. Όταν όμως το παράνομο χρήμα αρχίσει να ρέει στους διαδρόμους του κάμπινγκ, η Νίτσα θα αρπάξει την ευκαιρία χωρίς δεύτερη σκέψη, έτοιμη να πει για πρώτη φορά ψέματα ακόμη και στον άντρα της, προκειμένου να συγκεντρώσει το ποσό που χρειάζεται για να κυνηγήσει το όνειρό της.

Κοσμάς Βλάχος (Νικόλας Χανακούλας)

Ελληνοαυστραλός ομογενής που παράτησε τη ζωή του στην Αυστραλία για χάρη της Νίτσας, ο Κοσμάς είναι ένας αγαθός, χαλαρός και εκνευριστικά αργός στους ρυθμούς του άνθρωπος. Εργάζεται στο Δημόσιο, λατρεύει τα μαστορέματα και βρίσκει συχνά καταφύγιο σε μια παγωμένη μπίρα. Η ανέκφραστη και αμέτοχη στάση του είναι η ασπίδα για να κρύβει πόσο εύθραυστος και ευαίσθητος είναι. Ευθύς και προσηλωμένος στον νόμο, η αφέλεια και η επιθυμία του να κάνει πάντα το σωστό θα τον εμπλέξουν άθελά του σε επικίνδυνα μονοπάτια, θέτοντας σε κίνδυνο τους ανθρώπους που αγαπά.

Βιβή Χαλβατζή (Αρετή Πασχάλη)

Ματαιόδοξη και επιφανειακή, η Βιβή μεγάλωσε με το διακαές όνειρο της «μεγάλης ζωής», της δόξας και του εύκολου πλούτου, χωρίς όμως να διαθέτει τα εχέγγυα για να το πραγματοποιήσει. Παντρεύτηκε τον Ιορδάνη (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) αναζητώντας οικονομική ασφάλεια, ενώ παράλληλα ζούσε τη ζωή της εκμεταλλευόμενη την καλοσύνη του, μέχρι που τον εγκατέλειψε μαζί με τα παιδιά τους για χάρη μιας νέας περιπέτειας. Όταν πληροφορείται ότι ο πρώην σύζυγός της βρίσκεται ξαφνικά με μια περιουσία στα χέρια του, επιστρέφει στο κάμπινγκ έτοιμη να διεκδικήσει το μερίδιό της. Εκεί, η συνάντησή της με έναν αλλαγμένο, δυναμικό Ιορδάνη θα ανατρέψει τους υπολογισμούς της και θα ξυπνήσει μέσα της απρόσμενα συναισθήματα.

Ιωάννα Σαλταμπάση (Αναστασία Στυλιανίδη)

Αστυνόμος, εργασιομανής και απόλυτα αφοσιωμένη στο καθήκον, η Ιωάννα ακολουθεί τα βήματα του πρόωρα χαμένου πατέρα της. Το μεγάλο της όπλο στις ανακρίσεις είναι η ευγένεια και η άνεση που εμπνέει, καταφέρνοντας να κερδίζει την εμπιστοσύνη των υπόπτων. Πίσω από την επαγγελματική της επάρκεια κρύβεται μια γυναίκα συναισθηματικά απόμακρη, με έντονη μικροβιοφοβία και παντελή έλλειψη προσωπικής ζωής. Η επιστροφή της στο κάμπινγκ συνδέεται με μια ανεξιχνίαστη υπόθεση από το παρελθόν που τη στοιχειώνει ως προσωπική αποτυχία. Αποφασισμένη να εξιχνιάσει κάθε γρίφο που σχετίζεται με τον «Άλλο Κόσμο», θα έρθει αντιμέτωπη με τους ενοίκους του κάμπινγκ, που φαίνεται να βρίσκονται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον νόμο.

Λουκάς Ιωαννίδης (Αλέξανδρος Τωμαδάκης)

Ενθουσιώδης, πολυλογάς και απίστευτα κοινωνικός, βρίσκει την απόλυτη ελευθερία στις βόλτες με το ποδήλατό του, στον χορό και στο όνειρό του για τη ζαχαροπλαστική. Ζει υπό την ασφυκτική προστασία της μητέρας του, Γιώτας (Βίκυ Σταυροπούλου), φέροντας ανεπούλωτα τα σημάδια ενός οικογενειακού μυστικού που, όταν εισβάλλει στις αναμνήσεις του, τον κάνει να αποσυνδέεται από το περιβάλλον. Η άφιξη των παιδιών του Ιορδάνη στο κάμπινγκ θα αποτελέσει σημείο καμπής για τη ζωή του, προσφέροντάς του για πρώτη φορά την ευκαιρία να γνωρίσει την αληθινή φιλία.

Εύα Γιαλαμά (Εύα Σαμιώτη)

Η κόρη του Ιορδάνη. Έξυπνη και δυναμική, η Εύα αναγκάστηκε να ωριμάσει απότομα, κρύβοντας την ευαισθησία και την ανάγκη της για φροντίδα πίσω από ένα καυστικό, «κρύο» χιούμορ. Η αναγκαστική μετακόμιση στο κάμπινγκ κλονίζει τις βεβαιότητές της, όμως η εικόνα του πατέρα της να παίρνει τη ζωή στα χέρια του την κάνει να τον δει ως πραγματικό ήρωα. Προστατευτική μέχρις εσχάτων με τον μικρό της αδερφό, με τον οποίο ωστόσο τσακώνεται σχεδόν καθημερινά, θα φτάσει στο σημείο να ρισκάρει τα πάντα και να εμπλακεί σε επικίνδυνες καταστάσεις προκειμένου να κρατήσει την οικογένειά της ασφαλή.

Πέτρος Γιαλαμάς (Στρατής Χατζησταματίου)

Ο μικρότερος γιος του Ιορδάνη. Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου είναι εύστροφος, χιουμορίστας και το αιώνιο πειραχτήρι της οικογένειας. Η απογοήτευση από τη φυγή της μητέρας του, τού έβγαλε έναν αμυντικό σαρκασμό και μια επιθετικότητα απέναντι σε όποιον αναφέρεται σε εκείνη. Εξαρτημένος από το διαδίκτυο και τα video games, κρύβει πίσω από το ανέμελο ύφος του τη δειλία και τις ανασφάλειες του πατέρα του. Η αναγκαστική «αποτοξίνωση» από την τεχνολογία κατά τη διαμονή του στο κάμπινγκ θα τον αναγκάσει να παρατηρήσει τον πραγματικό κόσμο, πυροδοτώντας τις πρώτες του νεανικές ανησυχίες και τις αναπάντεχες συναισθηματικές του αναζητήσεις.