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Οι ήρωες ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», ενώ νέα μυστικά έρχονται στο φως και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση.

Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), προκειμένου να θολώσει τα νερά, αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου)και να αναθερμάνει τη σχέση τους.

Ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) ζητάει από τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) να σοβαρευτεί σε σχέση με την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), ενώ η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ζητάει από την Εύα να βάλει μια άνω τελεία με τον Άγγελο και να σεβαστεί το πένθος που έχει η οικογένεια.

Η ψευδής κατάθεση της Εύας προβληματίζει τον αστυνόμο (Πασχάλης Τσαρούχας), με τη Νικολέτα να φοβάται πως θα καρφωθεί όταν την καλέσουν για επιβεβαίωση. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) ζητάει από την Εύα να σταματήσει τη δουλειά, μα εκείνη αρνείται και φεύγει από το σπίτι. Η βίαιη αντίδραση του Διονύση την οδηγεί στο κατώφλι του αστυνόμου, όπου και ζητάει προστασία.

Ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) κι ο Γρηγόρης (Ηρακλής Τσουζίνοβ) φτάνουν Σκιάθο, αλλά η γκρίνια της Νανάς (Χρυσή Κασιώτη) χαλάει την παρέα.

Η άρση απορρήτου του τηλεφώνου του Άγγελου επιβεβαιώνει τις υποψίες του αστυνόμου ότι η Εύα του έδωσε ψεύτικο άλλοθι. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ανοίγει το κινητό της Λίζας (Αναστασία Δρακά) και μαθαίνουν πως κι εκείνη διατηρούσε παράνομη ερωτική ζωή.

Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης), φορτισμένος από τα τρέχοντα γεγονότα, καταρρέει. Ο Διονύσης, προκειμένου να κρατήσει την Εύα μακριά από τον Άγγελο, ζητάει από τον Φίλιππο και τη Στέλλα να την απολύσουν.

Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες
Μπλε Ώρες

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το τρέιλερ: