Οι ήρωες ισορροπούν σε τεντωμένο σχοινί στο αποψινό επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», ενώ νέα μυστικά έρχονται στο φως και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση.

Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης), προκειμένου να θολώσει τα νερά, αποφασίζει να πλησιάσει ξανά τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου)και να αναθερμάνει τη σχέση τους.

Ο Φίλιππος (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) ζητάει από τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) να σοβαρευτεί σε σχέση με την Εύα (Ιζαμπέλλα Φούλοπ), ενώ η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) ζητάει από την Εύα να βάλει μια άνω τελεία με τον Άγγελο και να σεβαστεί το πένθος που έχει η οικογένεια.

Η ψευδής κατάθεση της Εύας προβληματίζει τον αστυνόμο (Πασχάλης Τσαρούχας), με τη Νικολέτα να φοβάται πως θα καρφωθεί όταν την καλέσουν για επιβεβαίωση. Ο Διονύσης (Γιώργος Κυριάκου) ζητάει από την Εύα να σταματήσει τη δουλειά, μα εκείνη αρνείται και φεύγει από το σπίτι. Η βίαιη αντίδραση του Διονύση την οδηγεί στο κατώφλι του αστυνόμου, όπου και ζητάει προστασία.

Ο Στράτος (Κωνσταντίνος Τσίτσιος) κι ο Γρηγόρης (Ηρακλής Τσουζίνοβ) φτάνουν Σκιάθο, αλλά η γκρίνια της Νανάς (Χρυσή Κασιώτη) χαλάει την παρέα.

Η άρση απορρήτου του τηλεφώνου του Άγγελου επιβεβαιώνει τις υποψίες του αστυνόμου ότι η Εύα του έδωσε ψεύτικο άλλοθι. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν ανοίγει το κινητό της Λίζας (Αναστασία Δρακά) και μαθαίνουν πως κι εκείνη διατηρούσε παράνομη ερωτική ζωή.

Ο Δημήτρης (Αντώνης Φραγκάκης), φορτισμένος από τα τρέχοντα γεγονότα, καταρρέει. Ο Διονύσης, προκειμένου να κρατήσει την Εύα μακριά από τον Άγγελο, ζητάει από τον Φίλιππο και τη Στέλλα να την απολύσουν.

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