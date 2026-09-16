Δεκέμβρης 1992. Εξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας… Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό – πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Που όμως έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα».

Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Γνωρίστε τους ανθρώπους που θα γράψουν ιστορία στο «Ριφιφί»

Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη) – Κινεί τα νήματα

Η Όλγα είναι ο «εγκέφαλος» και η κινητήριος δύναμη πίσω από τη διοργάνωση του «ριφιφί του αιώνα». Γύρω στα 45, σημαδεμένη από την απώλεια του άντρα και του παιδιού της, δείχνει σιωπηλή και μελαγχολική. Πίσω από τη συγκρατημένη της στάση κρύβει μια αμείλικτη επιθυμία για εκδίκηση απέναντι στην τράπεζα που κατέστρεψε τη ζωή της.

Μαζί με τον Μανώλη οργανώνει το ριφιφί και στρατολογεί συνειδητά ανθρώπους της βιοπάλης που έχουν βρεθεί στο περιθώριο. Για την Όλγα, η ληστεία δεν είναι ένας τρόπος να αποκτήσει χρήματα. Είναι μια πράξη δικαίωσης, μια προσπάθεια να ξανακερδίσει την αξιοπρέπειά της και να απαντήσει σε ένα σύστημα που της στέρησε ό,τι πολυτιμότερο είχε.

Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) – Η τελευταία ευκαιρία της ζωής του

Ο Μιχάλης είναι σαραντάρης ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων και φανατικός Ολυμπιακός. Η ζωή του εκτροχιάστηκε όταν, σε μια στιγμή οργής, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μια τράπεζα και κατέληξε στη φυλακή. Διαλυμένος οικογενειακά, έχει ως μοναδικό σταθερό δεσμό τον άρρωστο πατέρα του.

Είναι ο άνθρωπος που προσφέρει στην ομάδα τη «γνώση» του περιθωρίου. Πληγωμένος και κοινωνικά στιγματισμένος, κουβαλά το βάρος του αποκλεισμού και ενός παρελθόντος που τον κρατά εγκλωβισμένο σε έναν φαύλο κύκλο παρανομίας. Για τον Μιχάλη, το ριφιφί είναι η τελευταία του ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του, να αφήσει πίσω το παρελθόν και να διεκδικήσει τη θέση στην κοινωνία που πιστεύει ότι του στέρησαν.

Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος) – Η απώλεια τον λύγισε

Ο Νίκος είναι σαρανταπεντάρης, πρώην γραφίστας και ελαιοχρωματιστής, σήμερα άνεργος και βυθισμένος στην κατάθλιψη μετά τον θάνατο της γυναίκας του από καρδιοπάθεια. Συντετριμμένος από την απώλειά της, νιώθει πως το σύστημα του στέρησε όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και την αξιοπρέπειά του.

Είναι ένα από τα βασικά μέλη της ομάδας που αναλαμβάνει την εκτέλεση του σχεδίου στο τούνελ. Βαθιά μελαγχολικός και σημαδεμένος από το πένθος, βλέπει το ριφιφί ως κάτι πολύ περισσότερο από μια ληστεία: μια ριψοκίνδυνη ζαριά και ίσως την τελευταία του ευκαιρία να βρει ξανά νόημα στη ζωή του.

Μανώλης (Χρήστος Χατζηπαναγιώτης) – Ο άνθρωπος που κρατά τις ισορροπίες

Πενηντάρης, παλιός φίλος και συνεταίρος του άντρα της Όλγας. Διχασμένοw ανάμεσα στη λογική και την ανάγκη, στο χείλος της οικονομικής καταστροφής, αφού η μάντρα που είχε με τον σύζυγο της Όλγας, κλείνει. Συνδιοργανωτής του σχεδίου και ο άνθρωπος που κρατά τις ισορροπίες στην ομάδα. Λειτουργεί ως στρατηγικός νους, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η ομάδα του αποτελείται από άτομα που «δεν έχουν τίποτα να χάσουν». Η συμμετοχή του πηγάζει από τη βαθιά απογοήτευση για τη θεσμική προδοσία της κοινωνίας.

Βάκης (Πάνος Βλάχος) – Κάνει τα πάντα για την οικογένειά του

35χρονος, αιώνιος έφηβος με άγρια εμφάνιση και μεγάλη αδυναμία στα μηχανάκια. Ζει με τον πατέρα του και τη καθηλωμένη αδελφή του, Έλλη, κουβαλώντας οργή για το σύστημα που τους πήρε το σπίτι. Όταν η τράπεζα απειλεί να τους στερήσει και ό,τι τους έχει απομείνει, νιώθει πως δεν έχει άλλη επιλογή. Είναι το πιο παρορμητικό και εκρηκτικό μέλος της ομάδας. Για τον Βάκη, το ριφιφί δεν είναι μια περιπέτεια ούτε μια εύκολη λύση. Είναι ένας αγώνας επιβίωσης και η τελευταία του ευκαιρία να προστατεύσει την οικογένειά του.

Αντώνης (Βλαδίμηρος Κυριακίδης) – Ο πιο πιστός φίλος, η πιο μεγάλη καρδιά

Συνομήλικος του Αργύρη, μεγαλόσωμος, αγαθός «γίγαντας»και με παιδική ψυχή. Εργάζεται σε γραφείο τελετών και, μαζί με τον Αργύρη, συμπληρώνει το εισόδημά του ως νεκροθάφτης, παλεύοντας καθημερινά να τα βγάλει πέρα. Η συνεχής επαφή με τον θάνατο τον έχει κάνει ανθεκτικό, χωρίς όμως να χάσει την ανθρωπιά του.

Είναι ο πιο πιστός φίλος του Αργύρη και δεν τον εγκαταλείπει ποτέ. Στο ριφιφί αναλαμβάνει την ανασκαφή του υπόγειου τούνελ, αξιοποιώντας την εμπειρία του. Για τον Αντώνη, το σχέδιο είναι η ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του, χωρίς να προδώσει ποτέ τους ανθρώπους που αγαπά.

Αργύρης (Δήμος Γιγαντάκης) – Θέλει να αποδείξει την αξία του

Γύρω στα 45, με νανισμό, πανέξυπνος με έμφυτη δεξιοτεχνία να τρυπώνει εκεί όπου οι άλλοι δεν μπορούν. Μεγάλωσε ως «κλεφτρόνι», έχει εμμονή με τη λεπτομέρεια και θέλει διαρκώς να αποδεικνύει την αξία του. Εργάζεται ως νεκροθάφτης μαζί με τον Αντώνη και δυσκολεύεται να εξασφαλίσει τα προς το ζην. Στο ριφιφί οι ιδιαίτερες ικανότητές του αποδεικνύονται καθοριστικές για το σχέδιο.

Θέμης (Αχιλλέας Ζέρβας) – Κανείς δεν τον πρόσεχε, μέχρι τώρα

Ο «αόρατος» πληροφοριοδότης, ο βοηθός της ομάδας. Με ενδιαφέρον και αγάπη για τι σκοπό της Όλγας, θα καταφέρει να βοηθήσει στο ριφιφί ή θα παίξει με τη φωτιά;

Ο Θέμης είναι κάτι παραπάνω από το γκαρσόνι που όλοι αγνοούν. Είναι ένας βραδύγλωσσος καλόκαρδος σερβιτόρος που δέχεται συνεχώς τον χλευασμό και την υποτίμηση από το αφεντικό του. Η συμμετοχή του στο ριφιφί είναι μια κραυγή για σεβασμό και μια πράξη εκδίκησης απέναντι σε όσους τον υποτιμούσαν.