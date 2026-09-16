Σε κλίμα ενθουσιασμού και λίγο πριν επιστρέψει στις τηλεοπτικές οθόνες, η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε μαζί με τους συνεργάτες της «Super Κατερίνα» σε μια χαλαρή βραδινή έξοδο.

Η παρουσιάστρια του Alpha κάλεσε την ομάδα της σε δείπνο το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, θέλοντας να περάσουν χρόνο όλοι μαζί πριν ξεκινήσει η απαιτητική καθημερινότητα της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Η πρεμιέρα της εκπομπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με την Κατερίνα Καινούργιου να επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά στην πρωινή ζώνη του Alpha. Οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, με συσκέψεις και πρόβες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο δείπνο βρέθηκε και η Μαίρη Αυγερινοπούλου, η οποία αποτελεί το νέο πρόσωπο που εντάσσεται στη φετινή ομάδα της εκπομπής. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να της δώσει δημόσια το δικό της καλωσόρισμα, δημοσιεύοντας ένα κοινό τους στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Φέτος η ομάδα μας μεγαλώνει με μια εξαιρετική και αγαπημένη συνάδελφο. Μαίρη μας, καλώς ήρθες», έγραψε η παρουσιάστρια του Alpha.