Το χιόνι, τα βουνά και το ειδυλλιακό τοπίο του σουηδικού Are κρύβουν πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Εκεί εκτυλίσσεται το The Are Murders, η σουηδική αστυνομική σειρά μυστηρίου στο Netflix που μεταφέρει το κλασικό Nordic noir σε ένα χιονισμένο θέρετρο, όπου μια εξαφάνιση οδηγεί σε μια πολύ πιο σκοτεινή έρευνα.

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Φεβρουάριο του 2025 και βασίζεται στα βιβλία Hidden in Snow και Hidden in Shadows της Σουηδής συγγραφέα Viveca Sten. Η Sten έχει συμμετάσχει και στην παραγωγή της σειράς, ενώ τα βιβλία της έχουν κυκλοφορήσει σε περισσότερες από 40 χώρες.

Μια εξαφάνιση μέσα στο χιόνι

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Hanna Ahlander, μια αστυνομικός από τη Στοκχόλμη, η οποία βρίσκεται στο Are προσπαθώντας να πάρει αποστάσεις από τη δουλειά και την προσωπική της ζωή. Όταν, όμως, μια 17χρονη κοπέλα εξαφανίζεται μετά από ένα πάρτι, η Hanna δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη.

Η τοπική αστυνομία βρίσκεται ήδη υπό πίεση και η έρευνα φέρνει τη Hanna δίπλα στον Daniel Lindskog, έναν αστυνομικό με τη δική του δύσκολη καθημερινότητα. Οι δύο τους αναγκάζονται να συνεργαστούν, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να καταλάβουν αν μπορούν πραγματικά να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον.

Η υπόθεση ξετυλίγεται σταδιακά, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια και οι υποψίες μετακινούνται από πρόσωπο σε πρόσωπο. Η σειρά δεν περιορίζεται, όμως, στην αναζήτηση της εξαφανισμένης κοπέλας.

Οικογενειακά μυστικά, προσωπικές συγκρούσεις και μια δεύτερη εγκληματική υπόθεση ανοίγουν έναν νέο κύκλο μυστηρίου.

Από την εξαφάνιση στη δολοφονία

Το The Are Murders αποτελείται από πέντε επεισόδια και χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο υποθέσεις: τα τρία πρώτα επεισόδια επικεντρώνονται στην εξαφάνιση της Amanda, ενώ στα δύο τελευταία μια νέα υπόθεση δολοφονίας αναστατώνει το Are.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Carla Sehn ως Hanna, Kardo Razzazi ως Daniel και Charlie Gustafsson ως Anton. Η σειρά σκηνοθετήθηκε από τους Joakim Eliasson και Alain Darborg, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Karin Gidfors και Jimmy Lindgren.

Με το χιονισμένο τοπίο να λειτουργεί σχεδόν σαν ένας ακόμη χαρακτήρας και την έρευνα να ξετυλίγεται αργά, το The Are Murders προσφέρει μια σύντομη δόση Nordic noir για όσους αναζητούν στο Netflix ένα αστυνομικό μυστήριο χωρίς να χρειαστεί να επενδύσουν σε μια πολυετή σειρά.

*Φωτογραφίες @Netflix