Οι αγώνες του Προμηθέα και του Κολοσσού για τα προκριματικά του Basketball Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (15/9).
Ο Προμηθέας υποδέχεται τη Βιέννη ενώ ο Κολοσσός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μανίσα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:15 Magenta Sport 4 Προμηθέας – Βιέννη FIBA Basketball Champions League
16:30 Magenta Sport 4 Μανίσα – Κολοσσός FIBA Basketball Champions League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σουηδία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών
19:00 Novasports Prime Τζένοα – Σουντιρόλ Κύπελλο Ιταλίας
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σουηδία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών
19:00 Novasports Prime Τζένοα – Σουντιρόλ Κύπελλο Ιταλίας
20:00 Magenta Sport 3 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ LaLiga
21:00 Novasports Start Άγιαξ – Βίλεμ Eredivisie
21:00 Magenta Sport 4 League Αλαβές – Βαλένθια LaLiga
22:00 Novasports Prime Φιορεντίνα – Πίζα Κύπελλο Ιταλίας
22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα
22:30 Magenta Sport 3 League Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga
23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα