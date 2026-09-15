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Οι αγώνες του Προμηθέα και του Κολοσσού για τα προκριματικά του Basketball Champions League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (15/9).

Ο Προμηθέας υποδέχεται τη Βιέννη ενώ ο Κολοσσός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μανίσα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:15 Magenta Sport 4 Προμηθέας – Βιέννη FIBA Basketball Champions League

16:30 Magenta Sport 4 Μανίσα – Κολοσσός FIBA Basketball Champions League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σουηδία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports Prime Τζένοα – Σουντιρόλ Κύπελλο Ιταλίας

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Σουηδία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports Prime Τζένοα – Σουντιρόλ Κύπελλο Ιταλίας

20:00 Magenta Sport 3 League Ράγιο Βαγιεκάνο – Εσπανιόλ LaLiga

21:00 Novasports Start Άγιαξ – Βίλεμ Eredivisie

21:00 Magenta Sport 4 League Αλαβές – Βαλένθια LaLiga

22:00 Novasports Prime Φιορεντίνα – Πίζα Κύπελλο Ιταλίας

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

22:30 Magenta Sport 3 League Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα