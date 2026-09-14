Δεκαετία του ’80… Λάμψη, χρώματα, ένταση, υπερβολή. Μια εποχή όπου τίποτα δεν ήταν λίγο.

Ούτε τα όνειρα, ούτε οι φιλοδοξίες, ούτε τα πάθη, ούτε τα λάθη, ούτε οι άνθρωποι.



Αυτός είναι ο κόσμος του «Ντέρτι», της νέας πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1 σε

σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου

Ρασιδάκη, που ζωντανεύει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιo και θα καθηλώσει με την ένταση της αφήγησης και το βάθος των χαρακτήρων του.



Πυρήνας κάθε ιστορίας είναι οι ήρωές της. Είναι οι σχέσεις που τους ενώνουν και οι

συγκρούσεις που τους φέρνουν αντιμέτωπους. Στον πυρήνα της νέας σειράς του ΑΝΤ1

«Ντέρτι», υπάρχει ένα σύνθετο μωσαϊκό προσώπων που το καθένα από αυτά έχει τη δική

του διαδρομή, τη δική του αλήθεια και τη δική του πληγή. Πρόσωπα με δύναμη και

αδυναμίες, με όνειρα και εμμονές, με φωτεινές και σκοτεινές πλευρές. Και καθώς οι ζωές

τους διασταυρώνονται, κάθε χαρακτήρας αποκαλύπτει το ξεχωριστό αποτύπωμά του,

βάζοντας ένα μικρό κομμάτι στη μεγάλη ιστορία.



ΣΤΕΛΛΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ (Ευγενία Ξυγκόρου)

Η Στέλλα, κόρη λαϊκού μουσικού, μεγαλωμένη στην Αθήνα, με σπουδές στη μουσική,

εργάζεται ως δασκάλα σε δημοτικό ωδείο. Έξυπνη, εύστροφη, δυναμική, αλλά και βαθιά

ευαίσθητη, έχει ορκιστεί να μη γίνει ποτέ σαν τη μητέρα της, την τραγουδίστρια Ξένια

Αβραμίδου, που την εγκατέλειψε παιδί για να ακολουθήσει καριέρα στην Πάτρα. Όταν η

Στέλλα συλλαμβάνεται και κατηγορείται άδικα για κάτι που δεν έκανε, αναγκάζεται να

δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα ως πληροφοριοδότρια της

αστυνομίας για να μπει στο ΝΤΕΡΤΙ, το λαμπερό, αλλά και ύποπτο, νυχτερινό βασίλειο του

Αλέκου Αβραμίδη και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας.

Η επιστροφή της Στέλλας στη ζωή της Ξένιας γίνεται η αφορμή για να ανοίξουν παλιές

πληγές και να αποκαλυφθούν μυστικά που καθόρισαν και τις δύο γυναίκες. Εκεί, μέσα στα

φώτα, τη λάμψη και τα κρυμμένα μυστικά, η Στέλλα θα συγκρουστεί με το παρελθόν της,

αλλά θα βρει και δύο πράγματα που δεν περίμενε ποτέ να ξαναβρεί: τη φωνή της και έναν

έρωτα που, όμως, πρέπει να μείνει κρυφός…



ΑΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ (Νικόλας Χαλκιαδάκης)

Αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών. Έξυπνος, ηθικός και εσωστρεφής, ο Άρης κουβαλά τις

δικές του πληγές. Έμεινε μικρός ορφανός, ενώ έχασε τον μεγαλύτερο αδερφό του – επίσης

αστυνομικό –στο καθήκον πριν 5 χρόνια. Ένας θάνατος που καθόρισε την πορεία του Άρη,

οδηγώντας τον να μπει κι εκείνος στη Δίωξη Ναρκωτικών με προσωπική αποστολή να

εξαρθρώσει κυκλώματα και να αποτρέψει άλλες τραγωδίες σαν τη δική του. Τώρα έχει να

εξαρθρώσει το δίκτυο του Αλέκου Αβραμίδη στην Πάτρα και θα κάνει τα πάντα για να το

καταφέρει. Μπαίνει στη ζωή της Στέλλας ως προστάτης και καθοδηγητής, αλλά σύντομα

συνειδητοποιεί ότι την ερωτεύεται βαθιά και η σχέση αυτή τον ξεπερνά. Ο έρωτάς του για

εκείνη έρχεται σε σύγκρουση με το καθήκον του, τον βάζει μπροστά σε δύσκολα διλήμματα

και τον αναγκάζει να δει τον κόσμο, αλλά και τον εαυτό του, διαφορετικά. Μοναδικός

στόχος του θα γίνει να διατηρήσει την ακεραιότητά του και να προστατεύσει τη Στέλλα,

ακόμη κι αν αυτό τον φέρει σε ρήξη με την Υπηρεσία του ή και με τις ίδιες του τις αρχές…



ΞΕΝΙΑ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ (Κλέλια Ρένεση)

Η Ξένια είναι η πρώτη τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ και η «ντίβα» της

Πάτρας. Τραγουδίστρια λαϊκού ρεπερτορίου, όμορφη, πληθωρική και γεμάτη

αυτοπεποίθηση, που μαγνητίζει το βλέμμα τόσο στη σκηνή όσο και στην προσωπική της

ζωή. Φιλόδοξη, δυναμική, απαιτητική και συγκρουσιακή, έχει χτίσει καριέρα και ζωή στην

Πάτρα, αφήνοντας πίσω της τον πρώτο γάμο με τον Στράτο και την κόρη τους, τη Στέλλα,

επιλογή για την οποία νιώθει τύψεις, αλλά δεν το παραδέχεται εύκολα. Όταν γνώρισε τον

Αλέκο, τον οποίο αγάπησε πραγματικά, είδε στο πρόσωπό του μια έξοδο διαφυγής από

έναν γάμο που δεν της προσέφερε τη ζωή που επιθυμούσε. Το διαζύγιο με τον Στράτο ήταν

επεισοδιακό και η κόντρα τους άφησε τα σημάδια της. Όταν η Στέλλα επιστρέψει στη ζωή

της, ο κόσμος της γκρεμίζεται. Η σκηνή του ΝΤΕΡΤΙ είναι το βασίλειό της, μέχρι τη στιγμή

που θα βρεθεί εκεί η κόρη της. Θα έρθει αντιμέτωπη με τις επιλογές του παρελθόντος και

με τις τύψεις που τόσα χρόνια προσπαθούσε να θάψει. Η σχέση τους ξεκινά γεμάτη θυμό

και απωθημένα, με ένα εκρηκτικό μείγμα αγάπης και ανταγωνισμού. Η Ξένια δεν ξέρει πώς

να είναι μάνα για τη Στέλλα και η Στέλλα δεν είναι διατεθειμένη να της δώσει δεύτερη

ευκαιρία…



ΑΛΕΚΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Τάσος Νούσιας)

Ο Αλέκος είναι ο «Βασιλιάς της Νύχτας». Ένας άντρας-αυτοκράτορας: έξυπνος, χαρισματικός, αλλά και βαθιά ελεγκτικός. Πρώην ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής, έχει ζήσει μεγάλες στιγμές θριάμβου και έχει αποκτήσει φήμη και μεγάλο σεβασμό στην Πάτρα. Ο τραυματισμός που τερμάτισε την αθλητική του καριέρα δεν τον λύγισε, αλλά τον ώθησε να στραφεί στις επιχειρήσεις της νύχτας και ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή. Το ΝΤΕΡΤΙ έγινε το στολίδι της πόλης και βιτρίνα μιας αυτοκρατορίας που συνδυάζει λάμψη, αλλά και σκοτεινές δραστηριότητες. Πίσω από το προσωπείο του σοβαρού επιχειρηματία και καλού οικογενειάρχη, υπάρχει ένας αδίστακτος άνθρωπος που, κάτω από τη μύτη όλων, έχει

στήσει ένα σκοτεινό κύκλωμα. Έχει δύο γιους: τον Δήμο, με την πρώτη του γυναίκα που έχει

πεθάνει πολλά χρόνια πριν και τον Λευτέρη, με την Ξένια, την οποία αγάπησε και

εξακολουθεί να αγαπά με πάθος. Είναι αποφασισμένος να διατηρήσει την κυριαρχία του

στον κόσμο της νύχτας και να προστατέψει την οικογένειά του από κάθε απειλή. Ο ερχομός

της Στέλλας και η παρουσία της στην οικογένεια τον γεμίζει καχυποψία. Για τη Στέλλα, ο

Αλέκος εκπροσωπεί έναν κόσμο που θέλει να αποφύγει. Για την Ξένια, είναι ο άντρας που

τη λάτρεψε και την καθόρισε…



ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΟΣ (Φάνης Μουρατίδης)

Ο Πασχάλης είναι Αστυνόμος στην Ασφάλεια Πατρών, παιδικός φίλος του Αλέκου και

άνδρας της Βούλας, αδερφής της Ξένιας. Έμπειρος, ηθικός, ενστικτώδης, με δικό του

κώδικα τιμής. Μπέσα, τιμιότητα και ευθύτητα είναι οι βασικές του αρχές. Η μεγάλη του

αδυναμία είναι η κόρη του, η Φανή. Με τον Αλέκο έχουν μεγαλώσει μαζί, έπαιζαν μαζί

επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στην πορεία συγγένεψαν μέσα από τους γάμους τους. Η

πορεία του παλιού του φίλου, αλλά και κάποια τραγικά γεγονότα έχουν κάνει τον Πασχάλη

να αποτραβηχτεί απ’ αυτόν, αλλά και να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του, χωρίς να

μπορεί να φανταστεί πόσο βαθιά είναι μπλεγμένος. Σιγά-σιγά, θα έρθει σε ανοιχτή

σύγκρουση με τον κόσμο του Αλέκου και γι’ αυτό θα δοκιμαστούν βαθιά οι σχέσεις του με

τους δικούς του ανθρώπους…



ΒΟΥΛΑ ΜΙΧΟΥ (Ευαγγελία Συριοπούλου)

Αδερφή της Ξένιας και γυναίκα του Πασχάλη, η Βούλα είναι το ηθικό κέντρο της

οικογένειας. Μαζί με τον Πασχάλη, θα είναι οι πρώτοι που θα ανοίξουν την αγκαλιά τους

στην Στέλλα όταν εκείνη μετακομίσει στην Πάτρα. Εκπέμπει ζεστασιά και καλοσύνη,

στέκεται ως πυλώνας στήριξης για τους δικούς της και είναι ικανή να διατηρεί τις

ισορροπίες ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Διπλωματική, αλλά και αφοπλιστικά

ειλικρινής, όταν χρειάζεται. Το μεγαλύτερο αγκάθι στις οικογενειακές ισορροπίες είναι η

δύσκολη σχέση του άντρα της, Πασχάλη με τον άντρα της αδερφής της, τον Αλέκο. Θα βγει

μπροστά και θα κάνει τα πάντα για να προστατέψει και να κρατήσει δεμένη την οικογένειά

της, θα προσπαθήσει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, όμως η ζωή θα της δείξει το

σκληρό της πρόσωπο και θα κινδυνέψει να χάσει τα πάντα…



ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΡΕΝΤΗΣ (Λεωνίδας Κακούρης)

Ο άντρας τραγουδιστής-φίρμα στο ΝΤΕΡΤΙ και παιδικός φίλος του Αλέκου και του Πασχάλη,

ο τρίτος της παρέας. Παλιός στη νύχτα, ξέρει πώς να κινείται και να επιβιώνει στον χώρο.

Εσωτερικά κουβαλά πίκρα και απωθημένα για όσα δεν κατάφερε, ενώ δίνει μάχη με τον

εθισμό του στο αλκοόλ. Χωρισμένος εδώ και 10 χρόνια, ζει στην Πάτρα με τους γιους του

Μιχάλη και Κωστή. Η εξαφάνιση του Κωστή θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον χειρότερο

εφιάλτη του. Θα προσπαθήσει να έρθει ξανά κοντά με την πρώην γυναίκα του, τη Μάρθα. Η

φιλία του με τον Αλέκο θα δοκιμαστεί, ενώ η αναζήτηση απαντήσεων για τον γιο του θα τον

οδηγήσει σε άγνωστα και επικίνδυνα μονοπάτια…

ΜΑΡΘΑ ΓΙΑΝΝΑΡΗ (Θεοδώρα Σιάρκου)

Πρώην γυναίκα του Λεωνίδα και μητέρα του Μιχάλη και του Κωστή, ζει εδώ και χρόνια στην

Αθήνα. Πρακτική και σταθερή, δεν αντέχει την αστάθεια και την αβεβαιότητα. Ο γάμος της

με τον Λεωνίδα είχε πάθος, αλλά και πολλές συγκρούσεις, κυρίως λόγω της ρευστής ζωής

του Λεωνίδα. Όταν έμαθε για την απιστία του, δεν του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Η

εξαφάνιση του γιου τους, Κωστή την αναγκάζει να επιστρέψει στην Πάτρα, βάζοντας στην

άκρη το παρελθόν. Η σχέση της με τον Λεωνίδα είναι γεμάτη ένταση, αλλά και κατανόηση.

Θα πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να τον εμπιστευτεί ξανά, ειδικά τώρα που η οικογένειά

τους κρέμεται από μια κλωστή…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ (Γκαλ Ρομπίσα)

Δεξί χέρι του Αλέκου στο ΝΤΕΡΤΙ, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητές του. Πιστός,

μυστικοπαθής και αδίστακτος. Σκληρός και υπολογιστικός, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά.

Δεν συγχωρεί εύκολα και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Παρά τη σκληρότητά του, επιλέγει

να δείξει αφοσίωση και να προσφέρει προστασία σε λίγους και εκλεκτούς. Η εμφάνιση του

Άρη και της Στέλλας θα τον προβληματίσει, αλλά ο Άρης θα καταφέρει γρήγορα να κερδίσει

τη συμπάθειά του. Το δέσιμο του Χρήστου με τον Αλέκο είναι πολύ ισχυρό και είναι αυτό

που τον οδηγεί σε πράξεις σκληρές και αδιανόητες. Η μεγάλη του αδυναμία είναι τα βαθιά

συναισθήματα που τρέφει για τη Φανή, την κόρη του Πασχάλη, με την οποία, όμως, τον

χωρίζει μια άβυσσος. Οι κόσμοι τους είναι τόσο διαφορετικοί, σχεδόν αντικρουόμενοι,

αλλά εκείνος θα κάνει τα πάντα για να την κερδίσει…

ΠΑΥΛΟΣ ΒΡΑΝΑΣ (Αλέξανδρος Βάρθης)

Αστυνομικός της Δίωξης Ναρκωτικών, στενός φίλος και συνεργάτης του Άρη. Σκληρός,

μεθοδικός και ορθολογιστής. Σπάνια αφήνει τα συναισθήματα να επηρεάσουν τις

αποφάσεις του και θεωρεί ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Ξέρει να κερδίζει την

εμπιστοσύνη των γύρω του και να χειρίζεται ανθρώπους και καταστάσεις προς όφελός του.

Ο θάνατος του αδερφού του Άρη, που ήταν κολλητός του φίλος, τον σημάδεψε, αλλά τον

έφερε και πιο κοντά στον Άρη, τον οποίο πήρε υπό την προστασία του. Είναι φιλικός και

προστατευτικός, αλλά κάτω από την επιφάνεια υπάρχει ένας άνθρωπος που κρύβει πολλά.

Κατεβαίνει στην Πάτρα μαζί με τον Άρη για να ελέγχει την «επιχείρηση» εναντίον του

Αλέκου. Η σχέση του με τη Στέλλα είναι συγκρουσιακή και ανταγωνιστική, καθώς είναι

αυστηρός και συχνά απειλητικός απέναντί της.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Κωνσταντίνος Ζωγράφος)

Ετεροθαλής αδελφός της Στέλλας, γιος του Αλέκου και της Ξένιας. Ευαίσθητος, ήρεμος,

σοβαρός και εσωστρεφής, διαφέρει πολύ από τον εξωστρεφή και σκληρό κόσμο του

πατέρα του. Σπουδάζει στο Μαθηματικό, αλλά κρυφό του όνειρο είναι να γίνει πιλότος: ένα

όνειρο που θα αναγκαστεί βίαια να εγκαταλείψει και αυτό θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον

άλλο του εαυτό. Έχει κολλητούς φίλους τον Μιχάλη και τον Σπύρο, αλλά τρέφει κρυφόέρωτα για τη Ρένα, την κοπέλα του Μιχάλη. Η Στέλλα θα είναι το πρώτο άτομο από την

οικογένεια με το οποίο θα δεθεί πραγματικά.

ΔΗΜΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (Αλέξανδρος Σκουρλέτης)

Ο μεγάλος γιος του Αλέκου από τον πρώτο του γάμο. Όμορφος, παρορμητικός, αλαζόνας.

Είναι επιπόλαιος, κτητικός, κακομαθημένος από τα λεφτά και την επιρροή του πατέρα του,

αλλά με μια μόνιμη ανάγκη να αποδείξει στον Αλέκο ότι είναι αντάξιός του. Δεν

ερωτεύεται εύκολα και βλέπει τις σχέσεις σαν παιχνίδι εξουσίας και πόθου. Η άφιξη της

Στέλλας τον διασκεδάζει από την πρώτη στιγμή, όπως καθετί που φέρνει την Ξένια σε

δύσκολη θέση. Η επιπόλαιη ερωτική σχέση που έχει με την Καίτη, τραγουδίστρια στο

ΝΤΕΡΤΙ, θα γίνει άθελά του σοβαρή και θα τον αναγκάσει να έρθει αντιμέτωπος με την

οικογένειά του. Ό,τι και να κάνει, όμως, δεν μπορεί να συγκρατήσει την έμφυτη

ανωριμότητά του και σύντομα θα μπει σε επικίνδυνα παιχνίδια ζήλιας και ανταγωνισμού…

ΦΑΝΗ ΜΙΧΟΥ (Φιλίππα Κουτούπα)

Η κόρη του Πασχάλη και της Βούλας και ξαδέρφη της Στέλλας. Η Φανή σπουδάζει στο

Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι καλόκαρδη, ευγενική και κοινωνική,

αλλά με δόσεις ανεξαρτησίας και διάθεση για προσωπική επανάσταση. Είναι η αδυναμία

του μπαμπά της, έχει μεγαλώσει προστατευμένη, αλλά δεν διστάζει να υπερασπίζεται τους

ανθρώπους που αγαπά και να πηγαίνει κόντρα στις οικογενειακές επιταγές, όταν νιώθει ότι

περιορίζεται. Θα αναπτύξει ιδιαίτερη φιλία με τη Στέλλα, την οποία υποδέχεται από την

αρχή με καλοσύνη στην οικογένεια. Η επαφή της με τον Χρήστο θα την φέρει για πρώτη

φορά σε ρήξη με την οικογένειά της – και κυρίως με τον πατέρα της – αλλά και σε επαφή με

έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους και μυστικά…

ΚΑΙΤΗ ΜΠΑΧΟΥΜΗ (Γρηγορία Μεθενίτη)

Τραγουδίστρια στο ΝΤΕΡΤΙ. Ελκυστική, με έντονη παρουσία στην πίστα. Δυναμική, με

αιχμηρό χιούμορ και τσαγανό, δείχνει γυναίκα που «δεν μασάει», αλλά από κάτω κρύβει

μεγάλες ανασφάλειες. Έχει αδυναμία στον Δήμο, με τον οποίο ζει μια σχέση χωρίς

δεσμεύσεις. Εκείνος την βλέπει σαν διασκέδαση, εκείνη όμως επενδύει συναισθηματικά.

Έχει ανταγωνιστική σχέση με την Ξένια και θα δημιουργήσει αληθινή φιλία με τη Στέλλα…



ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ (Αντώνης Αντωνίου)

Παππούς του Χρήστου. Η παλιά ρεμπέτικη ψυχή της Πάτρας. Πρώην ναυτικός, ιδιοκτήτης

εργαστηρίου κατασκευής και επισκευής μουσικών οργάνων, είναι άνθρωπος με πνεύμα

παλιάς κοπής και βαθιά αγάπη για τη μουσική. Χιούμορ, σοφία και καλή καρδιά. Ο Λάζαρος

λειτουργεί ως αντίβαρο στην ένταση – φως μέσα στο σκοτάδι. Το γεγονός ότι ο εγγονός του,

ο Χρήστος, δουλεύει για τον Αλέκο τον ανησυχεί, καθώς φοβάται ότι θα έχει την ίδια τύχη

με τον πατέρα του, που βρίσκεται ήδη στη φυλακή…



ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ (Νατάσα Ασίκη)

Μητέρα του Αλέκου, συνταξιούχος, πρώην εργάτρια. Ήρεμη, υπομονετική, αλλά και με

δυναμική παρουσία όταν χρειαστεί. Ξέρει να στέκεται στη σκιά, αλλά βλέπει και

καταλαβαίνει τα πάντα. Χήρα εδώ και πολλά χρόνια, ο Αλέκος είναι ο μεγάλος της γιος, ενώ

ο μικρότερος, ο Μανώλης, λόγω ενός τραυματισμού όταν ήταν παιδί, έχει μείνει με βαριά

αναπηρία. Η Φωτεινή τον φροντίζει καθημερινά με αφοσίωση. Με τον Αλέκο έχουν

ιδιαίτερη, αλλά και απόμακρη σχέση, γιατί εκείνη δεν συμπάθησε ποτέ την Ξένια…



ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΝΤΗΣ (Διονύσης Παπανδρέου)

Ιδιοκτήτης μπαρ στην Πάτρα, γιος του Λεωνίδα και της Μάρθας. Σοβαρός και υπεύθυνος,

αντίθετα με τον αδερφό του, τον Κωστή, με τον οποίο, όμως, έχουν ένα ιδιαίτερο δέσιμο.

Μεγάλωσε βλέποντας τον πατέρα του στην πίστα, αλλά επέλεξε να μείνει μακριά από τον

κόσμο των μπουζουκιών. Η σχέση του με τη Ρένα τον γεμίζει, αλλά σύντομα θα τον φέρει

αντιμέτωπο με τον κολλητό του, Λευτέρη…



ΡΕΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ (Αντιγόνη Νεοφύτου)

Κόρη του Παντελή και της Ντίνας. Γλυκιά, κοινωνική και «ανοιχτή». Φρέσκια, νεανική,

γεμάτη ζωντάνια, αγαπά την παράδοση, τη λαϊκή και ρεμπέτικη μουσική και τον χορό. Ζει

έναν έρωτα με τον Μιχάλη Ρέντη που εκείνος θέλει να τον κρατήσουν ακόμη κρυφό, ενώ

εκείνη θέλει να προχωρήσουν σοβαρά και να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Σύντομα,

όμως, θα βρεθεί στο κέντρο ενός ερωτικού τριγώνου, καθώς παράλληλα με τη σχέση της με

τον Μιχάλη, πολιορκείται ερωτικά και από τον Λευτέρη. Θα γίνει η πέτρα του σκανδάλου

ανάμεσα σε δύο φίλους…



ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (Κώστας Κορωναίος)

Ο Παντελής είναι ιδιοκτήτης ενός ουζερί στην παλιά γειτονιά της Πάτρας, δίπλα στο

εργαστήρι του πεθερού του, Λάζαρου Γονατά. Γήινος, απλός, καλοκάγαθος και φιλήσυχος.

Είναι συντηρητικός και κολλημένος με την πολιτική, με κωμικές κόντρες ΠΑΣΟΚ–Ν.Δ. με τον

Λάζαρο. Παντρεμένος με τη Ντίνα και πατέρας της Ρένας, θέλει απλώς να κρατήσει το

ουζερί ζωντανό ως στέκι της γειτονιάς και να προστατεύσει την οικογένειά του, αλλά η

χειραφέτηση της Ντίνας, τα όνειρα της Ρένας και η αναταραχή στη γειτονιά τον μπλέκουν,

άθελά του, σε μεγαλύτερες ιστορίες από όσες αντέχει…



ΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ (Κατερίνα Σαβράνη)

Η Ντίνα είναι σύζυγος του Παντελή, μητέρα της Ρένας και κόρη του Λάζαρου Γονατά.

Γυναίκα της λαϊκής γειτονιάς που έχει περάσει τη ζωή της ανάμεσα στο σπίτι, στο ουζερί και

στο εργαστήρι του πατέρα της, δείχνει μετρημένη, πρακτική, «νοικοκυρά παλιάς κοπής»,

αλλά μέσα της βράζει καθώς έχει έντονες φεμινιστικές ανησυχίες…



ΛΙΛΙΚΑ ΣΤΑΜΟΥ (Ζώγια Σεβαστιανού)

Η Λιλίκα είναι λουλουδού και λαντζιέρισσα στο ΝΤΕΡΤΙ, μια λαϊκή γυναίκα, που αποτελεί τη

«μάνα του λόχου» στο μαγαζί. Χωρισμένη, μεγάλωσε μόνη της τον γιο της Μάκη, που

δουλεύει κι αυτός στο μαγαζί και με τον οποίο έχει πολύ στενή σχέση. Λειτουργεί σαν

άτυπη «μάνα» για τα κορίτσια του μαγαζιού και, κυρίως, για την Καίτη που είναι κολλητή

του γιου της και την έχει σαν κόρη. Όταν γνωρίζει τη Στέλλα, την υποδέχεται ζεστά στο

ΝΤΕΡΤΙ και γίνεται γι’ αυτή προστατευτική φίλη και σύμμαχος.

ΜΑΚΗΣ ΣΤΑΜΟΣ (Περικλής Σιούντας)

Ο Μάκης είναι μπάρμαν στο ΝΤΕΡΤΙ, γιος της Λιλίκας. Νέος, σβέλτος, αγαπά το καλαμπούρι

και το χιούμορ, αλλά είναι και πολύ ευαίσθητος. Κολλητός της Καίτης και, συχνά, η «φωνή

της λογικής» στις τρέλες και τις ανασφάλειές της. Από την πρώτη στιγμή, συμπαθεί τη

Στέλλα και σταδιακά γίνονται ο ένας στήριγμα του άλλου.



ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΓΟΣ (Χρήστος Πλαΐνης)

Ο Κυριάκος Λαγός είναι προϊστάμενος της Ασφάλειας Πατρών. Ένας υψηλόβαθμος

αξιωματικός με εικόνα σοβαρού, έντιμου οικογενειάρχη. Έχει στενή σχέση με τον Αλέκο.

Αυστηρός και σκληρός επαγγελματίας, χαίρει εκτίμησης στην τοπική κοινωνία, αλλά κρύβει

κάτι σκοτεινό και ανελέητο. Η άφιξη της Στέλλας και η δράση του Άρη αρχίζουν να απειλούν

την προσεκτικά στημένη ισορροπία του…

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ (Αργύρης Πανταζάρας)

Ο Γιάννης είναι ο σύντροφος της Στέλλας, με τον οποίο έχουν σχέση περίπου ενάμιση χρόνο

και συγκατοικούν. Είναι ο λόγος που η Στέλλα βρίσκεται εγκλωβισμένη στα χέρια της

Αστυνομίας, αφού την παγιδεύει για να γλιτώσει ο ίδιος και εξαφανίζεται. Είναι ο μόνος

που θα μπορούσε να τη γλιτώσει από τις κατηγορίες που την βαρύνουν και η Στέλλα θα

κάνει ό,τι μπορεί για να βρεθεί και να παραδοθεί. Όταν εμφανιστεί ξανά στη ζωή της, η

παρουσία του θα είναι καταλυτική τόσο για το μέλλον της, όσο και για τη σχέση της με τη

μητέρα της…

ΜΙΛΤΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ (Γιώργος Σεϊταρίδης)

Ο Μίλτος είναι πατέρας του Χρήστου και γιος του Λάζαρου. Είναι στη φυλακή εδώ και 5

χρόνια, για ένοπλη ληστεία, πράγμα το οποίο αποτελεί μεγάλη ντροπή για τον πατέρα του.

Όταν βγει από τη φυλακή, θα συνδεθεί ξανά με τον γιο του και θα προσπαθήσει να τον

απομακρύνει από τον Αλέκο. Τα πράγματα, όμως, δεν θα γίνουν όπως τα περιμένει…



Πρωταγωνιστούν: Φάνης Μουρατίδης, Τάσος Νούσιας, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας

Κακούρης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Θεοδώρα

Σιάρκου, Αλέξανδρος Βάρθης, Γκαλ Ρομπίσα, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Κωνσταντίνος

Ζωγράφος, Φιλίππα Κουτούπα, Αντιγόνη Νεοφύτου, Χρήστος Πλαΐνης, Ζώγια Σεβαστιανού,

Διονύσης Παπανδρέου, Γρηγορία Μεθενίτη, Περικλής Σιούντας, Κώστας Κορωναίος,

Κατερίνα Σαβράνη, Γιώργος Σεϊταρίδης και ο Αργύρης Πανταζάρας.



Στον ρόλο της Φωτεινής: Νατάσα Ασίκη

Στον ρόλο του Λάζαρου: Αντώνης Αντωνίου



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Σπύρος Ρασιδάκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βαγγέλης Κατριτζιδάκης – Δημήτρης Θεοδωρίδης

Σκηνογράφος: Λαμπρινή Καρδαρά

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Νίκος Στεφάνου

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ



«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την

προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.