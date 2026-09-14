Ο ΑΝΤ1 την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Γιαγκελόνια.

Η πρεμιέρα των ερυθρόλευκων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται με ένα παιχνίδι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» κόντρα στην υπολογίσιμη και σταθερά παρούσα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Γιαγκελόνια. Ο Ολυμπιακός επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα μετά το τέλος εποχής του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και την επόμενη μέρα με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να διαδέχεται τον συμπατριώτη του στον πάγκο των Πειραιωτών.



Στόχος φυσικά είναι ένα θετικό ξεκίνημα στη League Phase ώστε να μπουν ισχυρές βάσεις για μία μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Πέρα από τον νέο προπονητή, οι ερυθρόλευκοι θα έχουν και αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή τους, έπειτα από το μεταγραφικό ντεμαράζ που πραγματοποίησαν στο φετινό παζάρι. Το κοινό αναμένεται να γεμίσει την έδρα της ομάδας, για να δει από κοντά τα νέα αποκτήματα όπως οι Μπέιλι, Πουέρτα, Γκονσάλες, Σα, Ζότα και Φρόιλερ.



Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης, έχοντας στο πλευρό του για τον σχολιασμό τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ενώ δίπλα στον πάγκο του Ολυμπιακού θα βρίσκεται ο Νίκος Κώτσης για το ρεπορτάζ των γηπεδούχων.

Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:00 με ένα pre-game show που θα μεταδοθεί στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr και θα μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Σε απευθείας σύνδεση από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα παρακολουθήσουμε δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, καθώς και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα στις 22:00. Στον συντονισμό θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ξενικάκης και μαζί του στο γήπεδο θα είναι ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου.

Ο αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα και στο antenna.gr.

Στο antenna.gr/football περιλαμβάνεται επίσης ξεχωριστή ενότητα για το UEFA Europa League και UEFA Conference League με επιπλέον αποκλειστικά θέματα που δεν θα έχουν προβληθεί στην τηλεόραση, highlights από όλες τις αναμετρήσεις των δύο διοργανώσεων, δηλώσεις, αποσπάσματα από τα social media, αρθρογραφία, podcast, vlog και φυσικά όλες τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ από τις μάχες των ελληνικών ομάδων για την πρόκριση.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στις 00:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ ζωντανά από το γήπεδο του Φαλήρου και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Στην παρουσιάση θα είναι η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης προσφέροντας στους τηλεθεατές όλη την εικόνα και τα καλύτερα στιγμιότυπα από την πρώτη μέρα της δράσης στο UEFA Europa League, αλλά και ρεπορτάζ ενόψει της πρεμιέρας του ΟΦΗ κόντρα στην Χοφενχάιμ.

Δείτε το τρέιλερ:

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Δημοσθένη Γεωργακόπουλο, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1. Μείνετε συντονισμένοι!