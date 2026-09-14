Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00, ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται σε special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Η γνώση γίνεται ομαδική υπόθεση!

Κάθε νέο επεισόδιο του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Special Edition, φέρνει έναν νέο special παίκτη στο πλευρό των παικτών. Ο Τάσος Νούσιας, ο Γιώργος Γεροντιδάκης, η Ζωή Ρηγοπούλου, ο Σταύρος Σβήγκος, ο Τάσος Ιορδανίδης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, η Σία Κοσιώνη, ο Βασίλης Χιώτης, ο Άκης Παυλόπουλος και η Ρένα Μόρφη είναι οι 10 αγαπημένοι special παίκτες που, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00, θα αποτελούν τον πολύτιμο συμπαίκτη στη «διπλή καρέκλα» του αγαπημένου παιχνιδιού.

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Τάσος Νούσιας.

Λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», ο Τάσος Νούσιας αφήνει για λίγο τα γυρίσματα και γίνεται ένας ξεχωριστός συμπαίκτης. Τα ασταμάτητα πειράγματα και η χημεία ανάμεσα στον Γρηγόρη και τον Τάσο χαλαρώνουν αμέσως την ατμόσφαιρα, διώχνουν το άγχος και προσφέρουν μοναδικές στιγμές γέλιου, αγωνίας και αυθεντικής διασκέδασης.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης, που φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 «Κρίνο και Αγκάθι», θα βρεθεί στο πλευρό ενός ψυχολόγου. Ο στόχος της ομάδας είναι ξεκάθαρος: το δεύτερο μαξιλαράκι και οι 5.000 ευρώ. Οι γνώσεις και οι αντοχές δοκιμάζονται, καθώς η καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, όμως, και οι δύο παίκτες αποδεικνύονται εξαιρετικά δυνατοί!

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται η Ζωή Ρηγοπούλου.

Η Ζωή Ρηγοπούλου, έρχεται από τους «Σούπερ Ήρωες» και αποδεικνύεται η σούπερ βοήθεια, που κάθε διαγωνιζόμενος θα ήθελε δίπλα του στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;». Με τη θετική της διάθεση διώχνει το άγχος, εμψυχώνει τον συμπαίκτη της στα δύσκολα και τον βοηθά να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί.

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Σταύρος Σβήγκος.

Ο Σταύρος Σβήγκος, έρχεται σαν άνεμος όπως οι «Σπιλιάδες» για να συναντήσει έναν συμπαίκτη, με τον οποίο αποτελούν αναμφισβήτητα ένα πολύ ταιριαστό ζευγάρι! Ορκισμένοι μηχανόβιοι και οι δύο, «κούμπωσαν» από την πρώτη στιγμή, μεταφέροντας με μεγάλη επιτυχία την άνεση και την ενέργεια της παρέας στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;».

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο Τάσος Ιορδανίδης, αφήνει για λίγο τον ρόλο του στο «Κρίνο και Αγκάθι», παίρνει θέση δίπλα στον συμπαίκτη του και σαρώνει κυριολεκτικά στις απαντήσεις. Στέκεται «βράχος» στο πλευρό του, προσφέροντας σταθερότητα, ψυχραιμία και ουσιαστική στήριξη σε κάθε ερώτηση. Η συνεργασία των δύο αντρών εξελίσσεται με τρόπο παραδειγματικό, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές του παιχνιδιού!

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αφήνει για λίγο τα γυρίσματα της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Σπιλιάδες» και δοκιμάζει τις δυνάμεις του και παίζει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τηλεπαιχνίδι, έχοντας δίπλα του έναν εξαιρετικά δυνατό και διαβασμένο παίκτη. Το αστείρευτο χιούμορ και η ξεχωριστή προσωπικότητα του Ρένου, αλλά και η ηρεμία του συμπαίκτη του δημιουργούν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό.

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται η Σία Κοσιώνη.

Η παρουσία της Σίας Κοσιώνη στη καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» αποτελεί από μόνη της έναν λόγο για να μην χάσει κανείς αυτό το επεισόδιο. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 ρίχνεται στη μάχη των ερωτήσεων, αποτελώντας έναν πραγματικά πολύτιμο βοηθό για τον συμπαίκτη της.

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Βασίλης Χιώτης.

Ο Βασίλης Χιώτης κάθεται απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και κλέβει τις εντυπώσεις με το ανεπιτήδευτο χιούμορ και τον ασταμάτητο αυτοσαρκασμό του. Λίγοι θα περίμεναν να δουν τον έμπειρο δημοσιογράφο, που μας λέει καθημερινά «Καλημέρα Ελλάδα» σε μια τόσο χαλαρή, αυθόρμητη και διασκεδαστική διάθεση!

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται ο Άκης Παυλόπουλος.

Ο Άκης Παυλόπουλος, έχοντας παρακολουθήσει προσεκτικά την προσπάθεια και τις τακτικές του Βασίλη Χιώτη στο τηλεπαιχνίδι, αφήνει για λίγο το πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα» και έρχεται στο πλατό του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» απόλυτα διαβασμένος και αποφασισμένος να σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 20:00 στη διπλή καρέκλα του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» κάθεται η Ρένα Μόρφη.

Η Ρένα Μόρφη εισβάλλει στο πλατό του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» φέρνοντας μαζί της το πιο παράξενο και ξεκαρδιστικό «γούρι» που έχουμε δει ποτέ στο παιχνίδι: τη σταθερή της πεποίθηση ότι η σωστή απάντηση είναι πάντα… η «Γ»! Μένει να δούμε αν η αγαπημένη καλλιτέχνης θα έχει τελικά δίκιο…

Τα νέα επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» Special Edition έρχονται για να γεμίσουν τα απογεύματά μας με γνώσεις, αγωνία, χιούμορ συγκινήσεις, αλλά και πολλές ανατροπές! Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δίνει το σύνθημα, οι παίκτες παίρνουν θέση στη «διπλή καρέκλα» και το παιχνίδι ξεκινά. Πάμε να παίξουμε!