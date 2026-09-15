Τι μπορεί να κρύβεται κάτω από την επιφάνεια μιας ήσυχης παραθαλάσσιας κοινότητας; Το Netflix επιχειρεί να δώσει τη δική του σκοτεινή απάντηση με το «Below», ένα νέο θρίλερ που συνδυάζει μυστήριο, τρόμο και οικογενειακά μυστικά.

Με φόντο τα παγωμένα νερά της Newfoundland και τον Τζος Χάρτνετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η νέα σειρά θρίλερ έξι επεισοδίων που κάνει πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου, υπόσχεται να μετατρέψει τη θάλασσα σε πηγή μιας απειλής που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Calvin Penney, ένας ψαράς που ζει σε μια μικρή, απομονωμένη κοινότητα της Newfoundland. Ο Calvin κουβαλά εδώ και χρόνια το τραύμα από τον μυστηριώδη θάνατο του πατέρα του, όμως η ζωή του ανατρέπεται όταν ένα άγνωστο θαλάσσιο πλάσμα αρχίζει να τρομοκρατεί την περιοχή.

Καθώς τα περιστατικά πολλαπλασιάζονται, ο Calvin προσπαθεί να προστατεύσει την οικογένειά του και την κοινότητά του. Στην προσπάθειά του να ανακαλύψει τι πραγματικά βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια, συνεργάζεται με μια θαλάσσια ερευνήτρια, τη Fonda Howander, την οποία υποδύεται η Mackenzie Davis.

Ένα μυστήριο που έρχεται από τη θάλασσα

Το «Below» δεν περιορίζεται σε μια ιστορία τρόμου με ένα άγνωστο πλάσμα. Η σειρά συνδυάζει το μυστήριο με οικογενειακά μυστικά, τοπικούς θρύλους και την προσπάθεια μιας μικρής κοινότητας να επιβιώσει σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Ο Charlie Heaton, γνωστός από το «Stranger Things», υποδύεται τον Wade, τον γιο του Calvin, ενώ το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ruby Stokes, Rohan Campbell και Willow Kean.

Ιδιαίτερο ρόλο φαίνεται να παίζει και το ίδιο το τοπίο. Η σειρά γυρίστηκε στη Newfoundland του Καναδά, με τους συντελεστές να αξιοποιούν πραγματικές τοποθεσίες και τη θάλασσα της περιοχής, ώστε η απομονωμένη κοινότητα να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας.

Το πρώτο τρέιλερ προϊδεάζει για μια σειρά όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, ενώ η απειλή δεν βρίσκεται απλώς στην επιφάνεια αλλά κυριολεκτικά κάτω από αυτήν.

Και με τον Τζος Χάρτνετ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, το «Below» αποτελεί μία από τις πιο διαφορετικές νέες προτάσεις του Netflix για το φθινόπωρο. Και τα έξι επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα από τις 8 Οκτωβρίου.

*Εξωτερική φωτογραφία @Netflix