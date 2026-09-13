Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (13/9).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και είναι ισόβαθμες έχοντας από 6 βαθμούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

14:00 Magenta Sport 7 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Γουλβς Sky Bet EFL Championship

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Γυναικών Αγγλίας

14:00 Magenta Sport 3 Ρέιντζερς – Σέλτικ Premier Sports Cup

14:30 Novasports 6HD Καρλσρούη – Κότμπους Bundesliga 2

14:30 Novasports 3HD Χάιντενχαϊμ – Κίελo Bundesliga 2

14:30 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Αγώνας)

14:30 Magenta Sport 8 DTM 2026 Γερμανία, Ζάχσενρινγκ – 2ος Αγώνας

15:00 Magenta Sport 3 League Θέλτα – Μάλαγα LaLiga

15:45ANT1 Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Ισπανίας Αγώνας

15:45 ΣΚΑΪ Άρης – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ

16:00 Novasports Premier League Κόβεντρι – Μπράιτον Premier League

16:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS14 Bio Bio 1

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

16:00Magenta Sport 1 Λέτσε – Μόντσα Serie A 2026-27

16:30 Novasports 4HDΛειψία – Αμβούργο Bundesliga

17:10 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS15 Carampagnue 2

17:15 Magenta Sport 4 League Λεβάντε – Μπαρτσελόνα LaLiga

17:45 Novasports Start Τσβόλε – Φέγενορντ Eredivisie

18:00 Novasports Prime Καλαμάτα – Βόλος Elabet Super League

18:00 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπάσκετ

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Έλβερσμπεργκ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

19:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – ΑΕΚ Super League

19:00 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS16 Bio Bio 2 Wolf Power Stage

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ultimate Championship (2026)

19:00 Magenta Sport 1 Νάπολι – Μπολόνια Serie A

19:30 Magenta Sport 3 League Χετάφε – Ντεπορτίβο λα ΚορούνιαLaLiga EA Sports

20:00 Magenta Sport 2 Μπενφίκα – Ζιλ ΒισέντεLiga Portugal

20:00 Action 24 ΑΕΚ – Σπαρτάκ Σουμπότιτσα Μπάσκετ

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Super League

21:00 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

21:00 Magenta Sport 1 League Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός Super League

21:45 Magenta Sport 1 Σασουόλο – Γιουβέντους Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο ΜαδρίτηςLaLiga

22:30 Magenta Sport 2 Φαμαλικάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

23:00 Eurosport 1 Ζβέρεφ – Σέλτον Τένις Tελικός US Open