Κάποιες ώρες αξίζει να τις μοιράζεσαι. Όπως τις «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ», τη νέα δραματική σειρά, που έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» ξεδίπλωσαν τα συγκλονιστικά τους μυστικά σε μία exclusive avant premiere στον κινηματογράφο ATHINAION EXPERIENCE, το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Ηθοποιοί, συντελεστές της παραγωγής, εκπρόσωποι του Τύπου, στελέχη του ΣΚΑΪ και φίλοι ανακάλυψαν τις ιστορίες, τα πάθη και όσα κρύβονται πίσω από το πρώτο φως της ημέρας. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα καθηλωτικό επεισόδιο, που διαδραματίζεται στο μαγευτικό Πήλιο, έγιναν μάρτυρες δύο δολοφονιών και έμαθαν τα κρυμμένα μυστικά των ηρώων, των οικογενειών, των φίλων, αλλά και των εχθρών τους. Το πρώτο ανατρεπτικό επεισόδιο πυροδοτεί συγκλονιστικές εξελίξεις, που κλονίζουν την τοπική κοινωνία του βουνού των Κενταύρων…

Λίγο πριν την προβολή, οι δημιουργοί μίλησαν με ενθουσιασμό για το εγχείρημα, τους συντελεστές και την εξαιρετική συνεργασία τους.

Η Άλκηστις Μαραγκουδάκη, Chief Content Officer του ΣΚΑΪ, δεν έκρυψε την ανυπομονησία της να παρακολουθήσει τη συνέχεια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θέλει να φύγει γρήγορα, καθώς ανυπομονεί να δει το επόμενο επεισόδιο.

Τη δική του ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Ανδρέας Γεωργίου στη γνωριμία του με τη Βάνα Δημητρίου. Μάλιστα, απέδωσε σε εκείνη έναν καθοριστικό ρόλο σε όσα ακολούθησαν στην τηλεοπτική του πορεία, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστικά «υπεύθυνη» για όλες τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες που ήρθαν στη συνέχεια. Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον αδερφό του, Ραφαέλλο, για τη συμβολή του, καθώς και τον συνθέτη του τραγουδιού της σειράς, Χρίστο Στυλιανού

Από τη μεριά του, ο Κούλλης Νικολάου, ευχαρίστησε τη Βάνα Δημητρίου, που «γράφει ατελείωτες ώρες», αλλά και τους συντελεστές της παραγωγής «που δουλεύουν ακούραστα» για να βγει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον αέρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στους ηθοποιούς της σειράς, με τους δημιουργούς να υπογραμμίζουν πως πρόκειται για πρόσωπα αξιόλογα, εξαιρετικούς συνεργάτες, που έχουν αναλάβει ρόλους οι οποίοι αναμένεται να συζητηθούν και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα. Από τα λόγια τους ήταν εμφανές πως πίσω από τη σειρά υπάρχει όχι μόνο μεγάλη προσμονή, αλλά και μια δυνατή σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων που την υπογράφουν.

«Μπλε Ώρες»: Η νέα συναρπαστική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου κάνει πρεμιέρα στην οθόνη του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη και τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη

Πρωταγωνιστούν:

στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας,

Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου,

Βάσια Παναγοπουλου. Special Guest: Βάνα Μπάρμπα. Φιλική συμμετοχή: Χρήστος Λούλης

Παίζουν: Αντώνης Φραγκάκης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής και οι μικροί: Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης.

#MpleOres