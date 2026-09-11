Ο φιλικός αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (11/9).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, λίγες μέρες μετά τη νίκη των Πειραιωτών σε φιλικό παιχνίδι στην Κρήτη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:10 Magenta Sport 5 Moto3 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
14:50 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS1 Pulperia 1
15:00 Magenta Sport 5 Moto2 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
15:45 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS2 Nuevo Rere 1
15:55 Magenta Sport 5 MotoGP 2026 Γκραν Πρι Σαν Μαρίνο (Δοκιμές)
16:35 Magenta Sport 7 WRC 2026 Χιλή, SS3 Hualqui 1
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τσεχία – Ελλάδα CEV EuroVolley 2026
19:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
21:00 Novasports 2HD Άλκμααρ – Βίλεμ Eredivisie
21:00 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας Μπάσκετ
21:08 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καραλής-Ντουπλάντις World Athletics Ultimate Championship
21:30 Novasports Prime Ουνιόν Βερολίνου – Σάλκε Bundesliga
21:45 Magenta Sport 5 Στενχάουσμιουρ – Χαρτς Premier Sports Cup
21:45 Magenta Sport 2 Βενέτσια – Φιορεντίνα Serie A
22:00 Magenta Sport 3 Γουέστ Χαμ – Ρέξαμ EFL Championship