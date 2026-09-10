Ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (10/9).

Είναι το εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και οι «πράσινοι» δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πλην της νίκης, για να ανέβουν έτσι στους 9 βαθμούς και να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

17:45 ΣΚΑΪ Αστέρας Aktor – Άρης Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 5 PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 4 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα UEFA Champions League

21:15 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Κηφισιά Stoiximan Super League

22:00 Magenta Sport 8 Στίβενεϊτζ – Λούτον EFL League One

22:00 Magenta Sport 7 Σλάβια Πράγας – Λανς UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Κόμο – Λειψία UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 2 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:15 Magenta Sport 9 Εστρέλα – Μπράγκα Liga Portugal