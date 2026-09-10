Ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιστροφή του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1, καθώς η νέα τηλεοπτική σεζόν φέρνει αλλαγές στη σύνθεση της εκπομπής, αλλά και πρόσωπα που επιστρέφουν σε γνώριμα τηλεοπτικά πόστα.

Ο παρουσιαστής έδωσε μια πρώτη γεύση από τη νέα σεζόν, δημοσιεύοντας στα social media την πρώτη φωτογραφία από την προετοιμασία της εκπομπής, λίγο πριν το «Πρωινό» επιστρέψει στην καθημερινή πρωινή ζώνη του σταθμού. Ανακοινώνοντας την επιστροφή του «Πρωινού», ο Γιώργος Λιάγκας έγραψε χαρακτηριστικά: «Ερχόμαστε… Πιο δυνατοί από ποτέ!!! @toprwino_ant1 στον @ant1tv. Πρεμιέρα Δευτέρα 21/9 στις 09:50».

Η εκπομπή ανανεώνεται με νέες προσθήκες, αλλά διατηρεί και συνεργάτες που έχουν σταθερή παρουσία στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Τάσος Τεργιάκης παραμένουν στην ομάδα, ενώ στο δυναμικό της εκπομπής εντάσσεται και η Νόρα Καούρη.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την επιστροφή του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος θα βρεθεί ξανά τηλεοπτικά δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα, αρκετά χρόνια μετά την προηγούμενη κοινή τους συνεργασία.

Στην εκπομπή συνεχίζουν επίσης η Γιώτα Κηπουρού και ο Γρηγόρης Μπάκας. Η πρώτη θα εξακολουθήσει να καλύπτει το ενημερωτικό ρεπορτάζ, ενώ ο δεύτερος θα βρίσκεται στο κομμάτι των συνεντεύξεων και των θεμάτων που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια.