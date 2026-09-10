Αν αναζητάτε μια σειρά που δεν βασίζεται μόνο στο μυστήριο, αλλά καταφέρνει να σας κάνει να αμφισβητείτε όσα βλέπετε μέχρι το τελευταίο λεπτό, το «Behind Her Eyes» αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες επιλογές του Netflix.

Η βρετανική μίνι σειρά του 2021 αποτελείται από μόλις έξι επεισόδια και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Sarah Pinborough.

Η ιστορία ξεκινά φαινομενικά απλά. Η Louise, μια νεαρή ανύπαντρη μητέρα, γνωρίζει τυχαία έναν γοητευτικό άνδρα και μεταξύ τους δημιουργείται αμέσως μια έντονη έλξη. Σύντομα, όμως, ανακαλύπτει ότι ο David είναι ο νέος της εργοδότης, αλλά και παντρεμένος με την αινιγματική Adele. Η Louise βρίσκεται έτσι μπλεγμένη σε ένα επικίνδυνο τρίγωνο, όπου οι σχέσεις, τα ψέματα και τα μυστικά αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται.

Από τη μία πλευρά υπάρχει η σχέση της Louise με τον David και από την άλλη η παράξενη φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα στη Louise και την Adele. Όσο περισσότερο γνωρίζονται οι δύο γυναίκες, τόσο περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν. Ποια είναι πραγματικά η Adele; Τι κρύβεται πίσω από τον γάμο της; Και κυρίως, πόσα από όσα γνωρίζουμε για τους πρωταγωνιστές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι Simona Brown, Eve Hewson και Tom Bateman, ενώ συμμετέχει και ο Robert Aramayo. Η Eve Hewson ξεχωρίζει ως Adele, έναν χαρακτήρα που παραμένει σκόπιμα αινιγματικός και δύσκολο να αποκωδικοποιηθεί.

Το «Behind Her Eyes» ξεκινά ως ένα σκοτεινό ψυχολογικό δράμα γύρω από την απιστία, τη χειραγώγηση και τις προβληματικές σχέσεις, όμως σταδιακά μετακινεί τα όριά του. Χωρίς να αποκαλύπτουμε την εξέλιξη, η σειρά εισάγει στοιχεία που κάνουν την ιστορία πολύ πιο απρόβλεπτη από ένα συνηθισμένο θρίλερ.

Και φυσικά, υπάρχει το φινάλε. Πρόκειται για το στοιχείο που έκανε τη σειρά να συζητηθεί έντονα όταν κυκλοφόρησε, ακριβώς επειδή η τελική ανατροπή επαναπροσδιορίζει όσα έχουν προηγηθεί. Για τον λόγο αυτό, είναι από εκείνες τις σειρές που αξίζει να παρακολουθήσετε χωρίς να αναζητήσετε πρώτα εξηγήσεις ή spoilers στο διαδίκτυο.

Με έξι επεισόδια διάρκειας περίπου 47 έως 53 λεπτών, το «Behind Her Eyes» αποτελεί μια γρήγορη αλλά ιδιαίτερα ανατρεπτική binge-watching επιλογή.

Αν σας αρέσουν τα ψυχολογικά θρίλερ που παίζουν με την αντίληψη, τα μυστικά και την εμπιστοσύνη, προσθέστε αυτή τη σειρά στη λίστα σας. Μόνο μία συμβουλή: μην ψάξετε το τέλος πριν φτάσετε σε αυτό.