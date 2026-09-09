Ο αγώνας ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (9/9).

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο Άνφιλντ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με ώρα έναρξης στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από MEGA και Magenta Sport 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ Β – Ολυμπιακός Β Superbet League 2

17:00 ΣΚΑΪ ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης Superbet Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 5 Στουτγκάρδη – Βίκινγκ UEFA Champions League

19:45 Magenta Sport 4 Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 9 Σεντ Τζόνστον – Σέλτικ Scottish Premiership

22:00 Magenta Sport 8 Τσάρλτον – ΚΠΡ EFL Championship

22:00 Magenta Sport 7 Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 6 Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 Magenta Sport 3 Νάπολι – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 MEGA- Magenta Sport 2 Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League