Ο αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ηρακλή ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (7/9).

Ο Αστέρας έχει δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια ενώ ο «γηραιός» πήρε ένα βαθμό, οπότε η αναμέτρησή τους, με την οποία ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – Πανσερραϊκός Super League 2 2026 – 27

16:00 Superbet YouTube Channel Athens Kallithea – Νίκη Βόλου Super League 2

18:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ηρακλής Stoiximan Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λέτσε Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χετάφε – Θέλτα LaLiga

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρόμλεϊ – Γουίμπλεντον EFL League One

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga