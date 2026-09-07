Ο αγώνας ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ηρακλή ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (7/9).
Ο Αστέρας έχει δύο ήττες στα πρώτα δύο παιχνίδια ενώ ο «γηραιός» πήρε ένα βαθμό, οπότε η αναμέτρησή τους, με την οποία ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρκό – Πανσερραϊκός Super League 2 2026 – 27
16:00 Superbet YouTube Channel Athens Kallithea – Νίκη Βόλου Super League 2
18:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ηρακλής Stoiximan Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κάλιαρι – Λέτσε Serie A
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άρης Λεμεσού – Ομόνοια Cyprus League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χετάφε – Θέλτα LaLiga
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Ουντινέζε – Λάτσιο Serie A
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρόμλεϊ – Γουίμπλεντον EFL League One
22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Αρούκα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Έλτσε – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga