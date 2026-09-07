Ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά επέστρεψαν στην πρωινή ζώνη με το «Πρωίαν σε είδον», ξεκινώντας ακόμη μία τηλεοπτική σεζόν μαζί.

Οι δύο παρουσιαστές είπαν την πρώτη τους «καλημέρα» στο κοινό για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αυτή τη φορά από ανανεωμένο πλατό, ενώ οι συνεργάτες της εκπομπής τούς υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες.

«Καλημέρα σας. Μου αρέσει που κρατάς το γούρι σου, το κόκκινο χρώμα. Πέμπτη σεζόν και ξεκινάς με κόκκινα. Καλή σας μέρα. Ξεκινάει αυτή η σεζόν, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στην Τζένη Μελιτά.

«Σας λείψαμε; Ήθελα να μας πάει γούρι το κόκκινο. Αλλάξαμε και το πλατό μας. Ξεκινάμε με το τραγούδι του καλοκαιριού, που ακούστηκε σε όλα τα beach bar. Φαντάζομαι πήγες. Εγώ δεν πήγα σε κανένα beach bar στο Πήλιο», απάντησε η Τζένη Μελιτά.