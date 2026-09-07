Πρεμιέρα έκανε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου το ανανεωμένο «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1, με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Βασίλη Χιώτη να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής.

Λίγο πριν από τις 6 το πρωί, οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη νέα μορφή της εκπομπής, η οποία περνά φέτος σε μια διαφορετική εποχή.

Ο Άκης Παυλόπουλος άνοιξε την εκπομπή αναφερόμενος στη μακρά πορεία και την παρακαταθήκη που άφησε ο Γιώργος Παπαδάκης. «Καλημέρα Ελλάδα, καλώς σας βρίσκουμε στον ΑΝΤ1, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έχτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης», ανέφερε αρχικά ο Άκης Παυλόπουλος.

«Να ξέρετε ότι την ευθύνη τη νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε», συμπλήρωσε με τη σειρά του, ο Βασίλης Χιώτης.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην κριτική που είχε ήδη δεχθεί η νέα ομάδα της εκπομπής πριν ακόμη βγει στον αέρα, ζητώντας από το κοινό να αξιολογήσει την προσπάθειά τους αφού πρώτα τη δει στην πράξη. «Την κριτική σας την επιδιώκουμε και την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου. Αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά, να μας δείτε και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε», πρόσθεσε ο Βασίλης Χιώτης.