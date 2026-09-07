Με θετική διάθεση και χαμόγελα έκανε πρεμιέρα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ η εκπομπή «Νωρίς- Nωρίς».

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη επέστρεψαν στις οθόνες το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου και, λίγο πριν από τις 7, είπαν την πρώτη τους καλημέρα στο τηλεοπτικό κοινό για τη νέα σεζόν.

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη ξεκίνησαν την εκπομπή με ενθουσιασμό, στέλνοντας τις ευχές του στους τηλεθεατές. «Ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια. Ακόμα πιο πολύ χαρά, υγεία, αγάπη! Καλημέρα, είμαστε και πάλι μαζί και μαζί σας», είπε ο Κρατερός Κατσούλης κατά την έναρξη της εκπομπής.

Στη συνέχεια, η Μαρία Ηλιάκη θέλησε να ευχαριστήσει όσους στήριξαν την εκπομπή και έστειλαν τα μηνύματά τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν. Παράλληλα, προανήγγειλε αρκετές ανανεώσεις για τη φετινή χρονιά, καθώς στο «Νωρίς – Νωρίς» προστίθενται νέες στήλες και νέα πρόσωπα. «Φέτος τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο. Υπάρχουν καινούργιες στήλες, υπάρχουν καινούργια πρόσωπα. Το κυριότερο είναι ότι έχουμε καλή διάθεση», ανέφερε η παρουσιάστρια, πριν περάσει στα θέματα της ημέρας.

Οι νέοι συνεργάτες

Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Νίκος Μισίρης είναι οι νέοι συνεργάτες της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς».