Αν αναζητάτε μια σειρά μυστηρίου στο Netflix που συνδυάζει αστυνομική έρευνα, σκοτεινή ατμόσφαιρα και έναν serial killer με μια ανατριχιαστική «υπογραφή», το The Chestnut Man είναι μια από τις επιλογές που αξίζει να μπουν στη λίστα σας.

Η δανέζικη σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Søren Sveistrup, κινείται στο γνώριμο ύφος του Nordic noir, όπου το μυστήριο εξελίσσεται μέσα σε ένα ψυχρό και ιδιαίτερα σκοτεινό περιβάλλον.

Η ιστορία ξεκινά όταν δύο ντετέκτιβ της αστυνομίας της Κοπεγχάγης καλούνται να ερευνήσουν την άγρια δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας. Στον τόπο του εγκλήματος, όμως, βρίσκεται ένα παράξενο στοιχείο: μια μικρή φιγούρα φτιαγμένη από κάστανα. Σύντομα οι ερευνητές ανακαλύπτουν ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο εύρημα, αλλά για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που συνδέει μια σειρά από εγκλήματα.

Ένα μυστήριο που γίνεται όλο και πιο σκοτεινό

Καθώς η έρευνα προχωρά, οι δύο αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με μια υπόθεση που κρύβει πολύ περισσότερα από έναν κοινό serial killer. Τα στοιχεία τους οδηγούν σε ένα παλιό, ανεξιχνίαστο μυστήριο και σε ανθρώπους που φαίνεται να έχουν λόγους να κρύψουν την αλήθεια.

Το The Chestnut Man επενδύει περισσότερο στην ατμόσφαιρα και την ψυχολογική ένταση παρά στη συνεχή δράση. Η Κοπεγχάγη παρουσιάζεται μακριά από τη φωτεινή, τουριστική εικόνα που έχουμε συνηθίσει, ενώ η βροχή, το σκοτάδι και τα απομονωμένα τοπία δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό για ένα Nordic noir crime thriller.

Η σειρά που θα σας κρατήσει σε αγωνία

Με έξι επεισόδια, η σειρά διατηρεί έναν σχετικά γρήγορο ρυθμό, αποκαλύπτοντας σταδιακά νέα στοιχεία χωρίς να ξεχνά την προσωπική διάσταση των χαρακτήρων. Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη και οι μικρές φιγούρες από κάστανα αποκτούν ολοένα και πιο ανατριχιαστική σημασία.

Για όσους αγαπούν τις σειρές μυστηρίου, τα αστυνομικά θρίλερ και τις ιστορίες με serial killers, το The Chestnut Man αποτελεί μια ιδιαίτερα σκοτεινή πρόταση. Δεν βασίζεται μόνο στο ερώτημα «ποιος είναι ο δολοφόνος;», αλλά κυρίως στο πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει μια υπόθεση όταν το παρελθόν επιστρέφει για να στοιχειώσει το παρόν.

*Φωτογραφίες @Netflix