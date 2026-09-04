Το «Κρίνο & Αγκάθι», η νέα μεγάλη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, ξεδιπλώνει την ιστορία δύο οικογενειών που ζουν εδώ και χρόνια στη σκιά ενός φόνου και βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν ξανά, το παρελθόν θα επιστρέψει πιο επικίνδυνο από ποτέ και θα δοκιμάσει τις αντοχές όλων.

Από τη μία, οι Αρβανιταίοι. Μια ισχυρή οικογένεια γαιοκτημόνων που κρύβει πίσω από το κύρος και την εξουσία της μυστικά ικανά να καταστρέψουν τα πάντα.

Από την άλλη, οι Δρογούτηδες. Μια οικογένεια που έμαθε να ζει με την απώλεια, τη φτώχεια και την ανάγκη για δικαίωση.

Οικογένεια Αρβανίτη

Οι πλούσιοι, οι ισχυροί, η οικογένεια του φονιά

Η δύναμη των Αρβανιταίων είναι η σκιά που πέφτει πάνω στα βουνά τους Πλατανιάς. Ξυλέμποροι και κτηματίες με μεγάλη επιρροή που φτάνει έξω από τα σύνορα του χωριού, διοικούν με τσεκούρι και πυγμή όσους εργάζονται γι’ αυτούς κι όσους τολμούν να τους αμφισβητήσουν. Το κύρος τους είναι τόσο εύθραυστο όσο και η ιστορία που είπαν για να δικαιώσουν τον Μάρκο. Κάτω από τα θεμέλια του σπιτιού τους έχει θαφτεί ένα μεγάλο μυστικό που απειλεί να τους τινάξει στον αέρα, να γκρεμίσει όσα έχτισαν τόσα χρόνια και μαζί… τον όρκο σιωπής που έχουν δώσει για να το φυλάξουν!

Μάρκος Αρβανίτης (Γιώργος Γεροντιδάκης)

Ο μεσαίος γιος. Ο «φονιάς» του Ηλία

Δυνατός, γενναίος, όμορφος, περήφανος. Κάποτε ήταν το καμάρι των Αρβανιταίων, ο άνθρωπος που όλοι θαύμαζαν. Τώρα επιστρέφει στον τόπο του κουβαλώντας πάνω του τη ρετσινιά μιας καταδίκης για έναν φόνο που δεν έκανε και την πίκρα για μια νεότητα που χάθηκε για πάντα μέσα στα σίδερα της φυλακής. Η αγάπη του για τη Λευκή θα τον οδηγήσει στην πιο μεγάλη σύγκρουση: ανάμεσα στους ανθρώπους του, που προσπαθεί με κάθε θυσία να προστατέψει, και σε όσα ζητά να ζήσει επιτέλους η διψασμένη του καρδιά.

Μαριγώ Αρβανίτη (Κατερίνα Διδασκάλου)

Η μάνα-λέαινα του σπιτιού των Αρβανιταίων

Η Μαριγώ λατρεύει και θα έκανε τα πάντα για τα παιδιά και την οικογένειά της. Σκληρή, έξυπνη και επιβλητική, ξέρει πότε να κανακέψει, πότε να απειλήσει και πότε να δράσει δίχως ενδοιασμούς. Η Λευκή μπαίνει στο σπίτι της σαν ξένο σώμα, σαν προσβολή και σαν κίνδυνος για τον πολύτιμό της γιο, τον Μάρκο. Και η Μαριγώ είναι αποφασισμένη να πολεμήσει αυτήν και την οικογένεια της μέχρι το τέλος. Δεν ξέρει, όμως, πως όσα πίστευε όλη της τη ζωή ήταν ένα ψέμα που την έπεισαν γι’ αυτό οι ίδιοι οι άνθρωποι για τους οποίους έδωσε τα πάντα…

Παναγής Αρβανίτης (Γιάννης Τσορτέκης)

Ο πατριάρχης των Αρβανιταίων

Άνθρωπος με αμετακίνητες αρχές, αυστηρός και τρυφερός ταυτόχρονα, έχει χτίσει την περιουσία και το όνομά του με κόπο, εξυπνάδα, αλλά και σιδερένια πυγμή. Όμως, πίσω από το κύρος και τη σιγουριά του υπάρχει μια παλιά απόφαση, το ένα και μοναδικό ολίσθημά του, που τώρα απειλεί να του κοστίσει ό,τι αγάπησε πιο πολύ. Ο Παναγής θα αναγκαστεί να διαλέξει ανάμεσα στην καταστροφή ή την τιμή του και η κάθοδος προς αυτό το κρίμα θα είναι και η πιο πικρή…

Μήτρος Αρβανίτης (Τάσος Ιορδανίδης)

Ο πρωτότοκος γιος των Αρβανιταίων

Γοητευτικός, τολμηρός, έξυπνος, αλλά και αχόρταγος. Μεγάλωσε πιστεύοντας πως κάποτε όλα θα περνούσαν στα δικά του χέρια, όμως η σκιά του Μάρκου τον ακολουθεί πάντα και παντού. Ο Μήτρος είναι μια ψυχή που διψάει μόνο για νίκες, ένας άνθρωπος που πάντα κρύβει κάτι ακόμα πίσω από το πρόσωπο του καλού οικογενειάρχη και του εργατικού και τίμιου γιου… Κανείς δεν ξέρει βέβαια, πόσο βαθιά φτάνει το μαχαίρι που έχει μπήξει στην πλάτη τους, και πως τώρα μπορεί να τους οδηγήσει όλους στην καταστροφή…

Θωμάς Αρβανίτης (Νίκος Μέλλος)

Ο μικρότερος γιος των Αρβανιταίων

Το τραυματισμένο και κουτσό πια πόδι του, τον έκανε από παιδί να νιώθει διαφορετικός, «λίγος» και συχνά αόρατος. Έγινε ένας φοβισμένος άνθρωπος, άλλοτε παρορμητικός, ριψοκίνδυνος και επιρρεπής στην ασωτία, κι άλλοτε μαλθακός κι αδύναμος, να διψά σπαρακτικά για λίγη προσοχή και σεβασμό. Όμως, κάτω από την ελαφρότητα που δείχνει το χιούμορ του Θωμά και τον κόπο που κρύβεται πίσω από κάθε του βήμα, υπάρχει μια βαθιά πληγή που ζητά να γιατρευτεί. Κυρίως απ’ όταν καταλαβαίνει ότι πίσω από όσα γνωρίζει, κρύβονται πολλά περισσότερα…

Οικογένεια Δρογούτη

Οι φτωχοί, οι αδικημένοι, η οικογένεια της Λευκής

Η δολοφονία του παιδιού τους από τον Μάρκο και η άδικη κατηγορία πως έφταιγε εκείνο για τον θάνατό του, τους έχει συντρίψει και τους έχει βυθίσει στην απαξίωση, την απομόνωση και την περιφρόνηση. Κι όμως, η οικογένεια της Λευκής δεν παύει να αγωνίζεται για λίγο ψωμί, μια στάλα ελπίδα και την αξιοπρέπειά της. Ανάμεσα στον βαθύ πόνο και την ανάγκη για εκδίκηση, ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να μείνει καλός για πάντα και η πίκρα στοιβάζεται δίπλα στα πάθη και τα λάθη. Η επιστροφή της χαμένης για 15 χρόνια Λευκής ξαναφέρνει όλες τις πληγές στο φως… και για κάποιες από αυτές είναι αποκλειστικά δική τους η ευθύνη.

Λεύκη Δρογούτη (Αναστασία Παντούση)

Η μεγάλη κόρη των Δρογουταίων

Περήφανη σαν τα βουνά του τόπου της και πληγωμένη σαν μοναχικό τραγούδι, η Λευκή επιστρέφει στην Πλατανιά μετά από 15 χρόνια για να εκπληρώσει μια υπόσχεση που δόθηκε όταν ήταν ακόμα παιδί. Ο φόνος του αδελφού της έχει γίνει για εκείνη αποστολή όλη της η ζωή. Όμως, η συνάντησή της με τον Μάρκο, τον άνθρωπο που σκότωσε τον Ηλία, και ο έρωτας για κείνον, που δεν μπορεί να βγάλει από μέσα της όσο κι αν προσπαθεί, βάζει σε όλα φωτιά. Και θα την αναγκάσει να αμφισβητήσει το μόνο πράγμα που την κράτησε όρθια μέχρι τώρα, τη δίψα για εκδίκηση και το τι σημαίνει δικαίωση για κείνη.

Δέσποινα Δρογούτη (Μαρία Ζορμπά)

Η μητέρα της Λευκής

Η Δέσποινα είναι μια περήφανη, έξυπνη, δραστήρια γυναίκα, σμιλεμένη μέσα στην υπομονή, στο πένθος και στον θυμό. Έχασε τον γιο της, έχασε την τιμή του σπιτιού της, έχασε για χρόνια τη μεγάλη κόρη της, κι όμως συνέχισε να στέκεται όρθια. Και γι’ αυτό, παρότι είναι φτωχή, κουρασμένη και ταπεινωμένη, όλοι της αναγνωρίζουν πως αγωνίζεται μόνη να κρατήσει όρθια την οικογένειά της. Όμως, κανείς δεν ξέρει ότι μέσα της έχει κρατήσει ζωντανή τη φωτιά της εκδίκησης. Η επιστροφή της Λευκής γίνεται γι’ αυτήν μια δεύτερη ευκαιρία, όχι μόνο να ξαναενωθεί με το παιδί της, αλλά και να ζητήσει επιτέλους τον λογαριασμό από όσους θεωρεί υπεύθυνους για όλα τα δεινά τους.

Στέλιος Δρογούτης (Στέλιος Μάινας)

Ο πατέρας της Λευκής

Ο Στέλιος ήταν πάντα ένας ήσυχος, τίμιος και ευαίσθητος άνθρωπος, ένας πατέρας που ήθελε ν’ αφήσει στα παιδιά του κληρονομιά ένα όνομα καθαρό και την ανάμνηση της δικής του καλοσύνης. Όμως, ο θάνατος του γιου του, Ηλία, τον τσάκισε και μαζί του τσάκισε και την πίστη του στους ανθρώπους, τη θέση του στη μικρή κοινωνία της Πλατανιάς, την ίδια του τη δουλειά και την υπόληψή του. Γι’ αυτό και παραιτήθηκε από όλα και βυθίστηκε στο ποτό. Μέσα του, ωστόσο, κουβαλά ένα μυστικό πιο βαρύ απ’ όσο αντέχει. Και πίσω από τη δειλία που του χρεώνουν, μπορεί να κρύβεται μια τελευταία, απελπισμένη προσπάθεια να προστατεύσει όσους αγαπά.

Χρυσούλα Δρογούτη (Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη)

Η αδελφή της Λευκής

Η Χρυσούλα μεγάλωσε μέσα σ’ ένα σπίτι βαρύ από το πένθος, τη φτώχεια και τις ανεκπλήρωτες ζωές. Δεν γνώρισε πραγματικά τον αδελφό που χάθηκε, ούτε τη Λευκή που έφυγε, όμως έζησε τις συνέπειες της απουσίας τους. Αντιδραστική, ονειροπόλα και γεμάτη νεύρο, θέλει να φύγει από την Πλατανιά και να ζήσει τη μεγάλη ζωή μιας πόλης, τα φώτα του κινηματογράφου, να γίνει μια διαφορετική γυναίκα απ’ αυτές που βλέπει γύρω της, πιο ελεύθερη και πιο τυχερή. Πίσω από την επιπολαιότητα και τα ξεσπάσματά της κρύβεται ένα κορίτσι που ασφυκτιά. Και θα ψάξει δρόμο διαφυγής εκεί που δεν το περιμένει κανείς.

Λεμονιά Δρογούτη (Χρύσα Μιχαλοπούλου)

Η χήρα του Ηλία

Η Λεμονιά είναι μια παθιασμένη γυναίκα παγιδευμένη σε μια ζωή που ποτέ δεν διάλεξε. Όλοι τη βλέπουν ως πενθούσα, ως μάνα του Γιάννου, ως μια άτυχη νύφη που η μοίρα το έφερε να εγκλωβιστεί στην οικογένεια των Δρογουταίων. Εκείνη, όμως, κουβαλά μέσα της έναν παλιό έρωτα, μια πίκρα που δεν έσβησε ποτέ και την επιθυμία να πάρει πίσω όσα θεωρεί πως της στέρησαν. Η επιστροφή της Λευκής και η αναταραχή στην Πλατανιά, θα ξυπνήσουν μέσα της όνειρα και ελπίδες που έμεναν χρόνια κρυμμένα και θα εκπλήξουν τους πάντες.

Δείτε το τρέιλερ: