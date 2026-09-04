Η αγαπημένη infotainment εκπομπή, που κάνει πρεμιέρα αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 14.30, ανανεώνεται και θα μας συντροφεύει κάθε Σάββατο και Κυριακή στον ΣΚΑΪ.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν και υπόσχονται να κάνουν τα Σαββατοκύριακά μας πιο ενδιαφέροντα! Με φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσία το Weekend Live θα προσφέρει άμεση ενημέρωση για τα θέματα της επικαιρότητας, ζωντανές συνδέσεις με την ελληνική περιφέρεια, ανάλυση των σημαντικότερων διεθνών ειδήσεων και θα παρουσιάζει ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες που αξίζει να ακουστούν.