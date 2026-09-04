Το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (4/9).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά Crete IBT και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει την ευκαιρία να κάνει τις πρώτες δοκιμές ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 ΑΝΤ1+ Formula1 Italia Practice 1

17:00 ΑΝΤ1+ Formula1 Italia 2026 Practice 2

18:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament

19:30 Novasports 2HD Ανόβερο – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε Crete International Basketball Tournament

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Βρυξέλλες

21:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κόμο Serie A

22:00 Novasports Premier League Ίπσουιτς – Λίβερπουλ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης LaLiga

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μορεϊρένσε Liga Portugal