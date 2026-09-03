Ο αγώνας Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (3/9).

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 21:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

21:00 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου Κύπελλο Ελλάδας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς Scottish Premiership

22:00 Novasports Prime Κάλιαρι – Ελλάς Βερόνα Κύπελλο Ιταλίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Θέλτα LaLiga EA Sports